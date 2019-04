Devido ao clamor da população local, a noite de sexta-feira (26/04), no Batel, em Curitiba, foi marcada pela atuação pontual e estratégica da Polícia Militar com a movimentação de equipes policiais para prender envolvidos com o tráfico de drogas. Trata-se da megaoperação Primo que cumpriu 16 mandados de Prisão e de Busca e Apreensão e resultou em 19 encaminhamentos, sendo 15 adultos e quatro adolescentes apreendidos, bem como uma quantidade de drogas recolhida. A ação ocorreu em uma área comercial de grande circulação de pessoas, denominada Shopping Hauer.

A execução da operação foi dividida em duas fases: a primeira, nas imediações do Shopping Hauer, no fim da sexta-feira (26/04) e início da madrugada de sábado (27/04) – Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão –, na área central da capital, e a segunda na Região Metropolitana de Curitiba, a partir das 6h deste sábado, para cumprimento de mandados em continuidade à operação na área central. Ao todo participaram da ação cerca de 80 policiais militares com viaturas e motocicletas. As informações foram encaminhadas ao Ministério Público, o que resultou na emissão de Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão. Com as informações em mãos a ação, então, foi desencadeada pela PM nesta sexta para sábado.

Com informações e foto pmpr.pr.gov.br