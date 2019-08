A prevenção de crimes foi o maior resultado da operação desencadeada pela Polícia Militar desde a tarde de sexta-feira (02/08) até a madrugada de sábado (03/09), em Curitiba. A “Operação 100” abordou mais de 1,3 mil pessoas e de 630 veículos. Foram detidas 12 pessoas, apreendida uma arma de calibre restrito (pistola .40) com 28 munições e outros materiais. O trabalho contou com 550 policiais em 165 viaturas e 60 em cavalos para reforçar o policiamento, intensificar abordagens e fiscalizações em áreas residenciais, comerciais e públicas e no trânsito.

“Ao estudarmos a incidência criminal, estamos constantemente mudando a forma de aplicação do nosso efetivo. Os índices apontam que a maior incidência de criminalidade ocorre em véspera de fim de semana e início de mês, quando as pessoas circulam para pagar contas e fazer compras. O resultado disso é uma sociedade melhor protegida”, disse o comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos, que acompanhou o lançamento da operação.

De acordo com o comandante do 1.º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM), tenente-coronel Hudson Leôncio Teixeira, o mais importante é a prevenção da criminalidade. “Foi perceptível, desde o anúncio da operação até a finalização dela a queda de ligações para o telefone 190. Posso dizer, com certeza, que a população ficou mais tranquila e que nosso papel foi cumprido. E isso se deve ao emprenho de cada policial militar, homem ou mulher, que, mesmo com chuva e frio, foi às ruas combater o crime”, destacou.

A operação resultou na abordagem de 1.352 pessoas de 516 veículos e mais 119 motocicletas (sendo seis motos frete – utilizadas para a realização de entregas), 21 bares e lanchonetes e 15 praças. Foram apreendidos 113 buchas de cocaína, 32 porções de maconha, um conjunto de som e quatro estepes (pneus). Um veículo foi recuperado e sete carros e seis motocicletas recolhidos devido a irregularidades.