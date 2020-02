Operação no Parolin

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação em combate a criminalidade no bairro Parolin, na manhã da quarta-feira (19). Ao todo, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços relacionados a suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Um homem foi preso devido a mandado de prisão.

As buscas resultaram na apreensão de mais de mil porções de cocaína prontas para comercialização, invólucros de maconha, 180 gramas de crack – podendo ser transformadas em mil pedras da substância – e aproximadamente R$ 9,5 mil em dinheiro.

Na residência em que foi encontrada a quantidade de crack, havia somente uma criança de 11 anos no local. Rapidamente os policiais civis descobriram que tratava-se do filho de uma mulher, que já havia antecedentes por tráfico de drogas. Ela havia deixado a criança cuidado da droga e saído do local, provavelmente para não ser presa em flagrante.

A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar. Já sua mãe, teve sua prisão preventiva solicitada por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As mais de mil porções de cocaína foram encontradas em um apartamento vazio. A PCPR prossegue com as investigações, com o intuito de identificar o proprietário da droga e do local em que ela estava armazenada.

Dos três homens conduzidos, um ficou preso em cumprimento a mandado de prisão por roubo e tráfico de drogas. Os demais assinaram Termo Circunstanciado por porte e uso de drogas e foram liberados.