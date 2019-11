Na região oeste do Paraná, foram montadas duas barreiras de fiscalização da Operação Muralha/Hórus, uma na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu e outra na PR-163 em Guaíra. As Operações acontecerão por período indeterminado.

Nesta terça-feira (19), foi deflagrada mais uma fase da Operação Muralha, que é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.

As fiscalizações iniciaram hoje (19/11), às 01h, e seguirão por tempo indeterminado. Os principais pontos de atuação serão as barreiras fixas de fiscalização, montadas na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu e na PR-163 em Guaíra. Além disso, equipes volantes fiscalizarão estradas secundárias da região, as margens do Rio Paraná e do Lago de Itaipu.

No Mato Grosso do Sul, também foi deflagrada a Operação Muro Alto. As operações trabalharão de forma integrada para que a fiscalização chegue a toda a faixa fronteiriça. Estarão envolvidos com as atividades 500 servidores, considerando todas as instituições participantes. A Operação conta, ainda, com o apoio de escâneres, de equipes com cães farejadores e do helicóptero da Receita Federal.

A primeira fase da Operação Muralha em 2019 teve resultados significativos. Foram aprendidos mais de R$ 36,6 milhões em mercadorias, 299 veículos, mais de 2 milhões de maços de cigarro, 2,3 toneladas de maconha, mais de 30 mil unidades de medicamentos e anabolizantes, 8 armas de fogo e R$ 42 mil de moeda em espécie.

A coletiva de imprensa de lançamento da Operação Muralha em Guaíra ocorrerá hoje (19/11), às 15:00 horas, no Posto de Fiscalização da PRF, na PR-163 – Ponte Ayrton Senna. O evento contará com a presença do Inspetor da Receita Federal, o Auditor-fiscal Diovani Orlandi Natalino, do Tenente-Coronel do 15° Batalhão de Infantaria Mecanizada, Hércules Antônio Marques da Costa, do Capitão do Batalhão de Fronteira, Edilson Martins do Prado, e do Capitão de Corveta da Marinha do Brasil, Jeronymo Moreira Gomes.

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e Exército Brasileiro, com apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Estas iniciativas estão inseridas no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

Assessoria