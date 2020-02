Operação Integrada do Projeto Piloto Em Frente Brasil é desencadeada em São José dos Pinhais

Policiais militares do 17° Batalhão de Policia Militar (17º BPM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Força Nacional, em conjunto com a Guarda Municipal, desencadearam mais uma Operação Integrada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A operação foi lançada na tarde de ontem (20/02), na sede do batalhão, e conta com a participação de 54 agentes de segurança pública e faz parte das ações do Projeto Piloto Em Frente Brasil.

De acordo com a Comandante da Operação, tenente Thaís Becker Lovato, o objetivo é fazer patrulhamento com abordagens em regiões estratégicas da cidade. “Nossos policiais estarão empenhados com ações abordagens, saturação e bloqueios de trânsito em diversos pontos de São José dos Pinhais visando coibir a criminalidade”, disse.

“Nossos bloqueios de trânsito visam, além das questões de trânsito efetivamente, principalmente a retirada de circulação de pessoas com Mandado de Prisão em aberto, além de apreensão de armas, drogas e veículos”, complementou a tenente Thaís.

Segundo o tenente Loves Luiz dos Santos, da Força Nacional, a integração com os outros órgãos de segurança contribui para o bom resultado que o Projeto Piloto vem apresentando. “Nosso objetivo é reduzir a criminalidade e ficamos felizes em saber que estamos conseguindo, mesmo a cidade não tendo índices tão altos, porém mesmo assim temos ótimos resultados”, disse.