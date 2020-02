Operação Impacto I é desencadeada em São José dos Pinhais

Mais de 400 pessoas foram abordadas e duas armas de fogo apreendidas durante a Operação Impacto I, desdobramento do projeto piloto Em Frente Brasil, do Ministério . As ações policiais aconteceram entre sábado (08/02) e domingo (09/02) na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As ações foram desenvolvidas por policiais militares do 17º BPM, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Força Nacional (FN) nos bairros Afonso Pena, Parque da Fonte, Guatupê, Ipê, Borda Do Campo, São Marcos, Iná e Independência. A operação tinha como objetivo intensificar o patrulhamento com abordagens e levar segurança para a comunidade.

Nos dois dias foram abordados 413 pessoas, 57 carros, 18 motocicletas, além de um bar. Nas ações, duas armas de fogo foram apreendidas (uma pistola de 9mm e uma espingarda de calibre .12), além de 0,35 gramas de maconha.