A Operação Hórus Paraná no município de Querência do Norte (PR) ganhou reforço no fim de semana após um atentado contra o secretário de segurança do município, Claudiney Nery. Na sexta-feira (27), o secretário foi baleado em uma emboscada após sair de um jogo de futebol em um clube da cidade. Ele encontra-se estável e fora de risco.

A ação criminosa foi considerada uma tentativa de retaliação às forças de segurança após a instalação da base do Programa VIGIA do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Querência do Norte, no dia 19 de dezembro. Desde o fim de semana, policiais militares e civis do Paraná, policiais rodoviários federais e policiais federais reforçaram a atuação integrada na região e em portos adjacentes.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública continuará firme no combate ao crime organizado atuando de forma integrada com estados e municípios, proporcionando a realização de operações integradas, capacitações e instalação de bases operacionais.

No Paraná, desde que teve início em abril, a Operação Hórus evitou lucro de mais de R$ 120 milhões aos criminosos. Foram apreendidos mais de 22 milhões de maços de cigarros, mais de 5 toneladas de drogas, 60 embarcações e 200 veículos. A atuação integrada evitou prejuízo de mais de R$ 127 milhões aos cofres públicos.

O Programa VIGIA apresenta resultados expressivos em todos os estados onde já está sendo desenvolvido. A Operação Hórus está presente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Acre, Goiás, Amazonas e Tocantins.

