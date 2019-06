A 13ª Delegacia Regional da Receita Estadual do Paraná, em Cascavel, autuou quatro frigoríficos da região Oeste em operação realizada nesta sexta-feira (28). As fiscalizações ocorreram em seis estabelecimentos e tiveram como foco a documentação fiscal de animais à espera de abate.

Os auditores fiscais da Receita Estadual aplicaram R$ 113,1 mil em autuações, cobrando o imposto devido e multas pela falta de documentação regulamentar.

A operação, de acordo com o assessor-geral da Receita, José Ayres Júnior, faz parte de esforço permanente do órgão para combater a sonegação de impostos e, por consequência, coibir a concorrência desleal entre os estabelecimentos.

De acordo com o delegado da 13ª DRR, Erson Lopes da Silva, embora este tipo de trabalho seja feito com frequência, a operação de hoje pretende se somar a um novo esforço do Receita Estadual no monitoramento dos vários setores da economia.

A operação ocorreu nos municípios de Nova Santa Rosa, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Toledo, Santa Terezinha de Itaipu e Ouro Verde do Oeste.