Operação da Polícia Federal abrange Guaratuba

A Polícia Federal (PF) cumpre 22 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Piraquara, Guaratuba, Balneário Camboriú (SC) e São Paulo.

Segundo a PF, a Operação Epagoge visa “desarticular organização criminosa suspeita de fraudar licitações”, e acontece em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e Controladoria Geral da União (CGU). Participam 75 policiais federais e 6 auditores da CGU.

A investigação teve início em 2015 a partir da suspeita de que empresas de um mesmo grupo estariam atuando mediante ajuste, prejudicando a concorrência em licitações promovidas pelo Poder Público, principalmente para a compra de eletrônicos.

No inquérito policial identificou-se que algumas das pessoas jurídicas funcionavam no mesmo endereço e pertenciam aos mesmos proprietários, a indicar que empresas fictícias atuavam candidatando-se simultaneamente no mesmo certame, a fim de viabilizar que uma delas se sagrasse vencedora, com possibilidade de manipular os preços.

Segundo dados da CGU, entre 2010 e 2019, as empresas participantes do grupo firmaram contratos com o Poder Público em valores que ultrapassaram R$ 60 milhões.

*Epagoge – em grego é indução. Induzir o pensamento de alguém.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba