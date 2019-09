Motos, viaturas e módulos móveis foram mobilizados pelo 1° Comando Regional da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento nos bairros da Capital nesta terça-feira (10). A iniciativa faz parte da Operação Todos Por Um, com o objetivo de reprimir crimes e intensificar a presença de equipes policiais nos locais em que há mais necessidade. Ao todo, 185 policiais e 96 viaturas foram utilizados.

A operação foi lançada no Parque Cambuí, no bairro Fazendinha, de onde as viaturas e equipes se espalharam em diversos pontos das regiões comerciais e residenciais, entroncamento de vias e regiões com maior concentração de pessoas e de veículos. Praças e outros espaços públicos também receberão mais policiamento.

Segundo o comandante da Operação, tenente-coronel Marcos Sperka, o objetivo é reduzir ainda mais os índices de ocorrências, com integrantes de serviço de inteligência fazendo buscas, verificando o tráfico de drogas, com ações serão desencadeadas em toda Curitiba, com o envolvimento de policiais no sentido de fazerem abordagens para retirada de circulação de pessoas que estejam praticando algum ilícito penal ou que são procuradas pela Justiça.

A Operação Todos Por Um faz parte do planejamento do 1º Comando Regional da PM, que tem redobrado as atividades de prevenção e presença em toda a cidade, com operações específicas de acordo com a necessidade de cada região.

Desde o início do ano houve a readequação no policiamento, com o uso de módulos móveis por meio da Companhia de Eventos. Em agosto, foram desencadeadas as operações Tático Móvel, e antes a Operação 100, a maior operação policial já feita na Capital.

O tenente-coronel Sperka acredita que além de fortalecer a prevenção, as ações da Polícia Militar podem ser um facilitador para a aproximação da comunidade. “Essa participação é muito significativa, a população pode nos repassar denúncias e informações que resultam em prisões e apreensões”, disse.

Efetivos do 12º, 13º, 20º e 23º Batalhões da Polícia Militar, que fazem o trabalho ostensivo diuturnamente, utilizam as equipes de Radiopatrulha, de Rondas Ostensivas Tático Móvel e de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas.

Cada unidade vai patrulhar em sua área de atuação. O Regimento de Polícia Montada contará com equipes hipomóveis (cavalaria) em pontos estratégicos da cidade, assim como a Companhia Tático de Trânsito do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), com blitze e operações para flagrar crimes de trânsito.