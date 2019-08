SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), uma megaoperação para desarticular o núcleo financeiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo as investigações, o núcleo financeiro da facção criminosa era responsável por recolher, gerenciar e financiar recursos para cometer crimes nos estados de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais.

Dos 30 mandados expedidos, 18 já foram cumpridos nos sete estados que estão no alvo da operação. A PF também busca cumprir outros 55 mandados de busca e apreensão.

Entre os suspeitos, a PF informou que oito já cumprem pena em presídios -3, em São Paulo, 1 em Mato Grosso do Sul e mais 4 no Paraná.

INVESTIGAÇÃO

O núcleo financeiro do PCC investigado se estabeleceu na Penitenciária de Piraquara, no Paraná. Os membros do grupo, segundo as investigações iniciadas em fevereiro deste ano, gerenciava as contribuições para a atuação da facção criminosa em âmbito nacional.

Os pagamentos -também chamados de “rifas”- eram feitos em contas bancárias e, de maneira intercalada, dificultavam o seu rastreamento. Foi identificada uma movimentação de aproximadamente R$ 1 milhão por mês nas 400 contas bancárias usadas pelos criminosos.

Todas as contas suspeitas e espalhadas pelo país foram bloqueadas. Com o dinheiro, os criminosos adquiriam armas de fogo, drogas, além do transporte e da manutenção da estadia de integrantes e familiares de membros da facção em locais próximos aos presídios.

Os suspeitos deverão responder na Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, entre outros delitos.

A operação, batizada com o nome de Cravada, faz uma referência a uma jogada de xadrez. “Ela visa sufocar as reações das lideranças de facções criminosas, atingindo os núcleos importantes de comunicação e de gerenciamento financeiro”, informou a PF por meio de nota.