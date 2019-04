Estão abertas, até o dia 8 de abril, inscrições para o treinamento em jornalismo oferecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com enfoque em desmatamento.

Ao todo, serão selecionados oito jornalistas. Os participantes entrarão em contato com temas como sustentabilidade e desenvolvimento em amplas cadeias de fornecimento de commodities agrícolas.

O treinamento, aberto a profissionais de todos os meios de comunicação, terá início em 11 de maio com uma oficina de dois dias na cidade de Lima, no Peru. Após a oficina, os jornalistas selecionados participarão de sessão na Good Growth Conference, prevista para 13 de maio, na qual terão a oportunidade de entrevistar executivos globais e líderes regionais. Em seguida, partirão para uma imersão de quatro dias na floresta amazônica peruana.

O programa de treinamento terá quatro meses de duração. Os participantes receberão passagens aéreas, hospedagem e poderão disputar financiamento para a realização de reportagens mais amplas.

As inscrições podem ser realizadas neste link. O programa possui preferência por aqueles que já possuem ao menos quatro anos de experiência.