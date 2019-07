Moradores da comunidade São Judas Tadeu, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, terão auxílio da defensoria pública do Paraná depois que voluntários foram impedidos pela prefeitura da cidade de construir casas emergenciais na região.

No último sábado, integrantes da ONG Teto foram proibidos de realizar a ação após uma notificação da Secretaria de Meio Ambiente do município informando que o local é uma ocupação irregular, já que se trata de área de preservação ambiental. Havia a programação de construção de residências para sete famílias e, antes da notificação, cinco delas há tinham desmontado as casas para que fossem substituídas pelas novas.

De acordo com Lucas Kogut, diretor-geral da ONG, os materiais que seriam utilizados na construção das moradias também foram levados e, com isso, algumas famílias ficaram desabrigadas ou precisaram ir para casas de parentes.

Agora, a ONG trabalha para encontrar uma solução para o impasse. Apesar de se tratar de uma área de preservação, há famílias que já residem no local há mais de dez anos.

De acordo com a defensora pública, Olenka Lins, o órgão foi acionado por se tratar de ação coletiva de reintegração de posse envolvendo famílias de baixa renda. Ela esclarece que até o início da semana que vem deve apresentar uma petição em defesa da comunidade que reside no local.

A defensora ainda informou que apesar de ter havido uma notificação sobre a proibição de construção na comunidade São Judas Tadeu, a ação não foi decorrente de ordem judicial.

Segundo Prefeitura de São José dos Pinhais a notificação foi enviada seguindo orientação do Ministério Público do Paraná (MP-PR). Ainda de acordo com a administração municipal, há um processo judicial de reintegração de posse referente à área em andamento, pois o terreno pertence ao Governo do Paraná, que pretende construir um parque no local.

Com Band News Curitiba