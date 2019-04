“Sei que sou linda, atraente e tenho muitos atributos para conquistar um homem maduro e bem-sucedido, mas estou errando de alguma forma. As coisas não parecem dar certo para mim”. Comentários assim fizeram com que Anna Bey, uma estrela do Instagram e das colunas sociais, decidisse criar a “School of Affluence”. Desde fevereiro, o programa para “aspirantes” a um lugar na alta sociedade – entenda-se aqui “casar com um homem rico, muito rico”-, chegou ao Brasil, resultado de numa parceria com Jennifer Lobo, CEO e fundadora da plataforma de relacionamento Meu Patrocínio.

Com o nome de “Escola da Elite” (www.escoladaelite.com), o curso online promete desvendar os segredos do sucesso para quem acredita ter todas as qualificações, mas não consegue realizar o sonho de fisgar o seu milionário Segundo Jennifer, um dos segredos do sucesso é, primeiramente, reconhecer que você não é perfeita.“No início do nosso curso, recomendamos uma autoanálise, um levantamento de todas as suas características e comportamentos que poderiam ser aprimorados. É preciso ser sincera consigo mesma e, às vezes, é um processo dolorido, mas necessário”. Se você encontrar o homem ideal, será que conseguiria viver de acordo com o nível social dele? Você está preparada para acompanhar um homem jovem bonito, bem-sucedido, rico e inteligente? Se não estiver, as empresárias afirmam que mostrarão o caminho para a realização do objetivo.

“Procurar o aperfeiçoamento e a melhor versão de si mesma exige muito empenho e determinação”, comenta Anna. “Sem o reconhecimento das imperfeições e fraquezas, não há como crescer”, garante. Ela conta que o mais importante é querer melhorar, desde que haja o entendimento de que uma ação neste sentido é fundamental para receber o “retorno do investimento”, ou seja, a conquista do seu próprio milionário. Para ela, deu certo. Anna finaliza com um conselho de expert: “não apoiamos a ideia que as mulheres devam ser totalmente dependentes dos seus parceiros, ao contrário, incentivamos que todas tenham economias e experiências profissionais para se proteger caso algo dê errado. Você também precisa aprender a ser esperta e precavida”.

Dez anos do Shopping São José

O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, e o presidente da Câmara de Vereadores do município, Assis Manoel Pereira, estiveram no Shopping São Joséquando foi entregue um reconhecimento pelos dez anos de contribuição econômica e social do Shopping para o município de São José dos Pinhais. O shopping é o primeiro da região metropolitana de Curitiba e abriu as portas em setembro de 2008. Fundado pelo Grupo Soifer, o São José fica próximo à região sul de Curitiba, a 7 min do aeroporto, e conta com 50 mil metros quadrados de área construída, mais de 150 lojas, sendo 4 âncoras, além de praça de gastronomia completa, cinema e uma vasta programação para crianças e adultos. Na foto da esquerda para direita, estão Juliana Saraiva, consultora de imagem e influenciadora digital, Assis Manoel Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, Liana Soifer Zambo, diretora de marketing do Shopping São José, Toninho Fenelon, prefeito de São José dos Pinhais e Stelamaris Parenza, superintendente do Shopping São José. O crédito da foto é Daniel Martins.

Riscos e cautelas na Terceirização

“Com o início da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), que entrou em vigor no mês de novembro de 2017, houve instituição expressa quanto à possibilidade de terceirização de atividade-fim, assim entendida como a terceirização da atividade principal exercida pela empresa”. Esse é o comentário é de Danielle Blanchet (FOTO) , Gestora do Núcleo de Procedimentos Especiais da área Trabalhista do escritório Marins Bertoldi Advogados.

Segundo ela, “por maioria de votos, os ministros da Suprema Corte entenderam que não há fundamento legal para vedação de determinadas espécies de terceirização, bem como que esta vedação seria um fator de atraso na economia, uma vez que eleva os custos envolvidos no processo produtivo. Com isso, declararam a constitucionalidade da terceirização de todos os tipos de atividade, inclusive da atividade principal, o que foi bastante festejado pelo empresariado à época do julgamento.”

E enfatiza Danielle Blanchet, “entretanto, é necessário chamar atenção para o fato de que esse posicionamento veda apenas o reconhecimento de vínculo empregatício exclusivamente sob o argumento de terceirização de atividade fim, porém não impede que haja reconhecimento de vínculo quando constatada, na realidade, a presença dos elementos do contrato de emprego entre empregados terceirizados e tomador de serviços, especialmente a pessoalidade, a habitualidade e a subordinação.”

Estelista Carolina Nogara lança coleção

A estilista curitibana Carolina Nogara (foto) lança sua nova coleção, nesta quarta-feira (24) que representa seu trabalho de slow fashion, priorizando a sustentabilidade e a ética na criação e produção das roupas. O espírito nômade característico da cultura cigana presente na moda contemporânea é o tema da nova coleção que será apresentada numa passarela em plena oficina de trens da Estação Ferroviária de Curitiba. A coleção representa o trabalho de slow fashion desenvolvido por Carolina, que prioriza a sustentabilidade e a atividade artesanal em suas criações.

Carolina Nogara é estilista com moda e costura impressa nos genes. Sua formação deu-se nos oito ateliês que a mãe conduzia em Curitiba e Ponta Grossa durante sua infância. Na adolescência aprendeu a atender, tecer e fazer arte com retalhos nos intervalos do trabalho. Levou o aprendizado da costura criativa à academia, profissionalizando-se na

conceituada Polimoda de Firenze. Além de estilista, Carolina é costureira, e

faz jus à tradição das antigas modistas, com um trabalho artesanal que valoriza o gosto individual e a expressão do estilo de cada pessoa. O crédito da foto é de Marcelo Rothen.

Mirna Santiago Vieira na diretora da Biomm

A empresa Biomm S.A, produtora e comercialiozadora de biomedicamentos, anuncia a contratação de Mirna Santiago Vieira como sua nova Diretora Financeira e de Relação com Investidores. A executiva tem mais de 20 anos de experiência na área de Finanças, construída em empresas multinacionais do setor siderúrgico. Ela assume todas as atividades e processos financeiros da empresa, com report direto ao CEO da Biomm, Heraldo Marchezini. A Biomm, fundada em 2002, tem sede e fábrica em Nova Lima (MG), com capacidade para produzir 20 milhões de frascos de insulina por ano.