OMS pode enviar equipe de especialistas à China ainda esta semana

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está planejando enviar uma equipe de especialistas à China, possivelmente ainda esta semana, para avaliar formas de conter a propagação das infecções causadas pela nova variante do coronavírus.

Na segunda-feira, um porta-voz da OMS conversou com a NHK sobre o planejamento por trás do envio dos especialistas. Uma equipe internacional composta de especialistas em epidemiologia e membros de laboratórios de pesquisa trabalharão em parceria com suas contrapartes chinesas, elaborando estudos detalhados sobre o vírus. Os profissionais também irão explorar medidas para conter a expansão da epidemia.

Na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping, com ambos concordando em conduzir uma pesquisa em conjunto sobre as características do vírus, incluindo a sua infecciosidade.

