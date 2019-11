Investigação identificou, a partir de imagens de satélite, uma mancha inicial de petróleo cru a cerca de 700 quilômetros da costa brasileira. O petroleiro grego suspeito de derramar o óleo que causou o maior desastre ambiental já registrado na costa brasileira se chama Bouboulina.

Ele carregou 1 milhão de barris do petróleo cru na Venezuela, no dia 15 de julho. Zarpou no dia 18 com destino à Malásia. As informações são da Operação Mácula, desencadeada pela Polícia Federal nesta 6a-feira. A embarcação Bouboulina passou a oeste da Paraíba em 28 de julho. As 2,5 mil toneladas que vazaram na costa brasileira equivalem a quase três milhões de litros. Está desfeito o mistério?