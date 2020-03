Olavo no hospital

Olavo de Carvalho, o guru da família Bolsonaro passou alguns dias internado. Ele estava com infecção urinária e respiratória, mas nem por isso deixou de entrar em suas redes sociais divulgar a manifestação de 15 de março, contra Congresso e Supremo.

Por falar em Olavo de Carvalho: ele deve ganhar em breve mais um processo. O cantor e compositor Arnaldo Antunes deve notificá-lo judicialmente pelo uso da música Pulso no vídeo que o ex-astrológo publicou no vídeo de convocação da manifestação de 15 de março. Por enquanto Tony Belloto, que também é um dos autores não fez nenhuma manifestação sobre processá-lo.

Olavo já entrou em atrito com Regina Duarte, que um dia antes de tomar posse na Secretaria da Cultura, afastou 6 presidentes de órgãos da pasta. A maioria da simpatia do guru. Eis os nomes que deixam a pasta: Paulo Cesar Brasil do Amaral – presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus); Reynaldo Campanatti Pereira – secretário da Economia Criativa; Rodrigo Maximiano Junqueira – secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural; Camilo Calandrelli – secretário de Fomento e Incentivo à Cultura; Marcos de Almeida Villaça Azevedo – secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual; Dante Mantovani – presidente da Funarte (Fundação Nacional de Artes).

Morreu Lolô

Morreu, em Curitiba, aos 97 anos, o arquiteto e engenheiro Ayrton João Cornelsen, Lolô Cornelsen. Foi autor de projetos icônicos, como Rodovia do Café – estrada que desenhou quando comandava o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná nos anos 1950, no segundo governo de Moysés Lupion. Ele também implantou o serviço de ferry-boats na travessia da Baía de Guaratuba.

Vice do Ney?

O advogado Mesael Cateano tomou um café com o Professor Wilson Picler e saiu com a impressão que tudo indica que o diretor da Uninter será candidato a vice-prefeito na chapa de Ney Leprevostt (PSD) em Curitiba.

Delegado prreso

O delegado Erik Busetti ficou calado perante a Polícia Civil na manhã de ontem. Ele foi preso em flagrante, por matar a esposa e a enteada a tiros, em Curitiba.

Alternativas

O deputado Ricardo Barros (PP) destacou a decisão da Anvisa de liberar o uso de terapias alternativas no país. Com o anúncio, tratamentos como terapia celular e terapia com células-tronco serão permitidas no Brasil para tratamento de pacientes que já esgotaram as possibilidades, como nos casos das doenças raras. “Um grande avanço na medicina brasileira e que beneficiará as pessoas que mais precisam”, disse o deputado e ex-ministro da Saúde.

Artilharia

Através do WhatsApp está circulando uma verdadeira peça de artilharia dos movimentos de extrema direita que pretendem derrubar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O surpreendente é que a voz do narrador é exatamente igual à do presidente Jair Bolsonaro que não aparece nos vídeos, podendo garantir que não é ele. A artilharia especifica bem as figuras que o pessoal da extrema direita acha que está prejudicando o país. Entre eles, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Gilmar Mendes e agora mais um: é o governador de São Paulo, João Doria. Todos aparecem em fotos, lado a lado, dependendo do tom do narrador que repete: Bolsonaro é a solução do país.

Super campanha

O grupo Caoa, de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que tem parcerias com a Hyundai e com a Chevy, está estampando nos principais jornais do país nada menos do que treze páginas diárias para seus produtos. Pela Chevy, o novo Tiggo 5x, mais um reforço para o Tiggo 2; pela Hyundai, o novo Tucson, mais HB20, HR Turbo Diesel e Hyundai Creta. Nas mesmas proporções, a campanha atinge as emissoras de televisão, por doses, no horário nobre. Nenhuma outra grande montadora jamais se atreveu a tanto.

Pelo consumidor

A deputada estadual Maria Victoria (PP) propôs na Assembleia Legislativa a criação de uma comissão especial para redigir o Código Estadual de Defesa do Consumidor. Segundo a parlamentar, o documento vai reunir diversas leis estaduais que tratam do tema com o objetivo de informar, conscientizar e garantir os direitos dos consumidores.

Itaipu cenário

A Itaipu Binacional – pelo gigantismo na produção de energia e cenário deslumbrante – foi escolhida pela Renault para o lançamento do novo Duster. Nesta quarta-feira, 4, a barragem da usina iluminada foi palco da apresentação do veículo a um grupo de convidados, entre diretores da empresa, representantes da marca, jornalistas e diretoria de Itaipu e PTI. O ator Bruno Glagliasso e o ex-lutador de MMA, Vanderlei Silva, são os garotos propaganda do carro.

Festas dos buracos

As reclamações sobre pavimentação e asfalto cresceram 32% na cidade de São Paulo em 2018 em relação ao ano anterior. Ao longo do ano de 2018 foram 198,7 mil reclamações, mais de 22 a cada hora. Em 2017, 147,6 mil. Em janeiro deste ano, outras 12.660 reclamações, uma a cada três minutos. A prefeitura queria tapar 38 mil buracos em 40 dias. A meta ficou só na vontade.

Quem sofre mais

Brasileiras entre 40 e 50 anos, de acordo com as novas pesquisas sobre felicidade, são as maiores consumidoras de medicamentos para dormir, ansiolíticos e antidepressivos e também de cirurgia plástica, botox e preenchimentos, tintura para cabelo e outras ações. São as mais insatisfeitas com o corpo e as que mais deixam de sair de casa, ir a festas e até mesmo de trabalha quando se sentem velhas, gordas e feias. Depois dos 50, a curva da felicidade começa a subir.

Fôlego

Os advogados de Lula celebram a decisão de Gilmar Mendes de anular as operações de busca e apreensão da Lava Jato em endereços de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, dono do grupo Caoa. A medida dá folga à tentativa de defesa do ex-presidente de anular a ação que investiga um suposto esquema de venda de MPs para a indústria automotiva em seu governo.

Lá fora

Bolsonaro virou personagem de destaque internacional. o discurso do presidente na ONU em setembro está na página do XVideos, o terceiro site pornô mais visitado do mundo. Título: Bolsonaro fod… globalistas na ONU.

Chance Zero

Eternos candidatos aos cargos espalham que o general Augusto Heleno (GSI) assumiria o Ministério das Relações Exteriores, no lugar de Ernesto Araújo. Resposta de Heleno: “Chance zero”. Bolsonaro gosta a atuação do chanceler e admira Ernesto Araújo como formulador, representando a ala ideológica do governo. Ou seja: fica tudo como está.

Aroma de couro

Márcia, filha do ex-presidente Juscelino Kubitscheck, lembrava sempre o cheiro agradável que emanava das capas de couro dos livros da biblioteca do Palácio do Planalto. Ela foi deputada e vice-governadora do DF e morreu em 2000. E não viu o desmonte da biblioteca (a operação teve pilhas de livros espalhadas pelo chão) que vai abrigar um gabinete para a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Fazendo as contas

Impostos federais sobre venda de bens e serviços geraram 1/3 de tudo que a Receita arrecadava em 2014. Em 2019, caiu para 28%, no mesmo período, o que se cobra sobre salários subiu 29% para 32% e sobre renda e lucros, de 32% a 36%. São dados do economista José Roberto Afonso, que acha que o projeto da reforma tributária só quer mexer no topo do imposto que caiu para 3º lugar. Os que se tornaram campeões e vice da arrecadação, fala-se menos em mudar.

Segredos guardados

A cúpula da BB DTVM, incluindo o presidente, Carlos Sandré foi alijada do processo de venda da instituição. Todas as tratativas são conduzidas diretamente pelo presidente do BB, Rubem Novaes. O percentual do capital da BB DTVM que será vendido é um dos segredos guardados a sete chaves do pessoal do andar de baixo.

Cartórios contra

Os cartórios são os principais inimigos da modernização do Brasil, impedindo a adoção de soluções inteiramente digitais, como na Estônia, que virou referência para todo o mundo. No país, qualquer iniciativa que ameace o setor é barrada por poderoso lobby. No ano passado, cartórios faturaram R$ 16 bilhões e não abrem mão do papel, carimbo, reconhecimento de firma, autenticação, escrituras e outros que são a base do faturamento bilionário.

Tudo online

Para quem não sabe: na Estônia, pode-se obter pela internet 99% dos serviços públicos, documentos e declaração de impostos. “Certificado online” lá é assinatura digital, que se usa para votar, fazer transações bancárias, acessar histórico de saúde e muito mais.

Multas de Lula

Levantamento feito pela força-tarefa da Lava Jato no Paraná aponta que o ex-presidente Lula pode ter que pagar cerca de R$ 157,2 milhões em multas e reparações. Desse total, R$ 6,4 milhões representam soma de reparações e custas processuais de duas condenações; e 75,4 milhões no caso penal do Instituto Lula.

Frases

“Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle.”

Regina Duarte