A Oi apresenta Ideval Munhoz como seu diretor de Vendas do Corporativo para Regionais. O executivo chega para apoiar a companhia no desafio de aumentar a receita nos mercados regionais de grandes empresas e setor público com foco na oferta de soluções digitais. A companhia oferece portfólio completo de soluções de TICs para atender ao cenário atual de transformação digital das empresas, que buscam redução de custos e/ou geração de novas receitas, garantindo a sustentabilidade do negócio.

Engenheiro Eletrônico pela FEI, Administrador pela Fundação Getúlio Vargas, pós graduado em Marketing pela Universidade de São Paulo e com top leadership pela IMD Business School, Ideval atua há mais de 20 anos no mercado de TICs, ocupando cargos de liderança em grandes players do setor, com foco em vendas estratégicas que apoiam a jornada de transformação digital das empresas. A contratação de Munhoz reforça a estratégia da companhia para o segmento de grandes corporações ao se consolidar como uma provedora de soluções digitais integradas. O executivo será responsável pela área de vendas das 7 regionais distribuídas pelo país e se reporta a Adriana Coutinho Viali, diretora do Segmento Corporativo da Oi.