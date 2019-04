A Oi anunciou ontem que investiu mais de R$ 281 milhões no Paraná em 2018. A operadora implantou rede de fibra ótica em Curitiba e instalou 83 sites novos de telefonia móvel no Estado, proporcionando uma melhor experiência dos serviços aos clientes. Além disso, mais de 17 mil novas portas para o serviço de banda larga fixa foram implantadas. A Oi oferece cobertura 4G em 57 cidades do Paraná. A expansão da fibra ótica e do 4,5G são prioridades dentro do plano estratégico da companhia para 2019.

Com o objetivo de ampliar sua atuação no mercado nacional e estar cada vez mais próxima dos clientes, a Oi está oferecendo vantagens competitivas como a menor taxa do mercado e isenção de royalties por 12 meses para a abertura de novas lojas . A empresa garante ainda a capacitação do novo franqueado no padrão Oi de operação, que pode abrir seu negócio com investimento inicial a partir de R$ 65 mil. Na Região Sul, a Oi conta atualmente com 134 franquias e está em busca de parceria para ampliar esse número em todos estados, com destaque para as cidades de Curitiba, Araucária, Cambé, Londrina, Maringá, Pinhais, Piraquara e Umuarama (PR), Florianópolis, Camboriú, Criciúma, Itapema, Navegantes, Palhoça (SC), Porto Alegre/Restinga, Alegrete, Canguçu, Cruz Alta, Dois Irmãos, Esteio, Guaíba, Ijuí, Panambi, Pelotas, São Leopoldo, Soledade, Uruguaiana e Viamão (RS).

Hoje a Oi tem 200 lojas próprias que testam e aprovam o modelo de negócios da empresa, replicado atualmente em cerca de 600 lojas operadas por parceiros. O objetivo da companhia é crescer a rede em pelo menos 15% em 2019 e manter o ritmo de crescimento no próximo ano. Para divulgar os diferenciais da proposta de franquia, a Oi aprimorou seu hotsite e nele oferece um passo a passo do processo de abertura de loja para potenciais empreendedores.

“A Oi ajuda o novo parceiro desde o momento em que ele demonstra o interesse no negócio até a abertura da loja, oferecendo todo o suporte operacional para que seja uma parceria de sucesso. O tempo médio de retorno do investimento é de 2 anos, considerado muito bom no mercado”, diz Giovani da Silva, diretor de Mercado Varejo e Empresarial da Oi na Região Sul (fotos).

As oportunidades estão disponíveis em diversas regiões do país, oferecendo 3 modelos de franquias – quiosques, lojas de rua e lojas de shoppings. O diretor ressalta que a escolha do ponto comercial é uma das questões primordiais para garantir o bom desempenho da nova franquia.

“Importante ser analisado o local (fluxo de pessoas), a dimensão (espaço interno da loja que permita circulação para as etapas do processo de vendas) e os custos (deve ser adequado ao faturamento esperado)”, completa Giovani. A Oi oferece ainda material para o PDV e propaganda gratuitos, além de uma equipe permanente de suporte à disposição do parceiro, através de um gestor de conta.