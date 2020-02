Oi Hang Loose Pro Contest inicia em Noronha

O Oi Hang Loose Pro Contest começou na terça-feira de boas ondas e bom público na Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. Foram realizadas quatro baterias e a segunda metade da primeira fase foi aberta na quarta-feira, com a primeira chamada marcada para as 6h30 em Fernando de Noronha, 5h30 no horário de Brasília.

As principais estrelas desta edição no Havaí brasileiro, entram na segunda fase da etapa do QS 5000 de Fernando de Noronha

O evento está sendo transmitido ao vivo pelo www.worldsurfleague.com