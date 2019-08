A Oi avança na sua estratégia de ampliar o número de cidades com acesso à Oi Fibra, levando o seu serviço de internet de alta velocidade para sete novas cidades no mês de julho: Barra Mansa (RJ), Caruaru (PE), Cataguases (MG), Caxias do Sul (RS), Governador Valadares (MG), Leopoldina (MG) e Piripiri (PI) alcançando 68 municípios. Para atender à crescente demanda por internet de alta velocidade, a Oi vem direcionando investimentos para ampliar o número de cidades com acesso à Oi Fibra, que registrou em julho 13% de expansão. A Oi conta com vantagens competitivas para ampliar a capilaridade do seu serviço FTTH (Fiber To The Home) por ter a maior rede de transporte de dados já instalada do país, com mais de 360 mil quilômetros de fibra em todo o Brasil, e adota desde o segundo semestre do ano passado uma estratégia de reuso da infraestrutura que garante mais agilidade e redução de custos para implantação da internet via fibra ótica até a casa do cliente.

Lançada em 2018, a Oi Fibra conquistou, até o mês de julho, 292 mil clientes e chegou a 2.8 milhões de casas (Homes passeds – HPs). A Oi Fibra oferece internet de até 200 mega por preços a partir de R$ 99,90 com acesso à plataforma digital Oi Play.

Pelo Oi Play, os clientes conseguem ter uma experiência completa de consumo de conteúdo por streaming, com funcionalidades que garantem autonomia e personalização. É possível assistir a video on demand de diversos parceiros (Discovery, ESPN, FOX, Globosat, HBO, Telecine, Turner e Viacom), ver “Canais ao Vivo” e “Pra Alugar” (aluguel de filmes), além de usufruir da recém anunciada funcionalidade “Pra Trocar”, que permite ao usuário escolher a cada mês quais serviços de conteúdos vai consumir.

Outra opção é a Oi Fibra com o serviço de TV por internet (IPTV) com preços a partir de R$189,90. A TV de fibra da Oi tem uma nova interface mais moderna e com uma navegação intuitiva, além de ser possível alugar de filmes recém saídos do cinema e assistir de 10 mil títulos gratuitamente. Além de oferecer alta qualidade de som e imagem, a TV por fibra da Oi tem diversas funcionalidades que aprimoram a experiência do cliente, como:

– Assinatura de Conteúdos (Pacotes e Compras) – assinatura de Add Ons (HBO, Telecine, Combate, Adulto, etc…) através do controle remoto;

– Gravação remota – agendar à distância a gravação de conteúdo da programação regular de TV através do Oi Play;

– Multiroom – gravar e assistir conteúdo em qualquer ponto da casa;

– Outra Vez – assistir conteúdo até 8h para trás na programação regular de TV.