Durante reunião com a imprensa, em São Paulo, a Oi anunciou o novo posicionamento para o mercado corporativo, a Oi Soluções, que consolida a companhia como provedora e integradora de soluções digitais. O jornalista Luiz Augusato Juk, do jornal DIÁRIO INDÚSTRIA & COMÉRCIO, participou do evento.

A iniciativa faz parte do plano de transformação da Oi anunciado recentemente ao mercado, no qual o segmento B2B é um dos pilares estratégicos.

A partir do plano, a Oi antecipou o Capex para o avanço da implantação da fibra este ano e prevê a manutenção dos níveis de investimentos previstos para 2020, que deverão ser da ordem de R$ 7 bilhões.

A Oi Soluções tem portfólio completo e integrado de Segurança, IoT, Big Data & Analytics, Cloud & Data Center e Serviços Gerenciados, além da conectividade de dados e voz. Para complementar o portfólio, a Oi tem uma equipe profissional especializada para a execução de serviços consultivos, desenvolvimento de projetos customizados e operação – profissionais de rede, segurança e TI que podem atuar para garantir o funcionamento de cada serviço de TIC do cliente.

“A Oi Soluções nasce com o objetivo de impulsionar a transformação digital das empresas por meio de nossas soluções de Telecom e TI, promovendo impacto positivo na sociedade e gerando valor sustentável para a Oi. E conta com uma equipe de inovação para desenvolvimento de produtos e serviços, com startups aceleradas pelo Oito, hub de empreendedorismo da Oi, com o Oi Labs, showroom de co-criação com clientes, e com um robusto ecossistema de parceiros estratégicos”, afirma Adriana Viali, head da Oi Soluções.

Gestão Digital 360° com 4 módulos

Ainda no mesmo encontro com jornalistas nacionais, a Oi Soluções anunciou o lançamento na CCXP19 (www.ccxp.com.br), o maior festival de cultura pop do mundo, no São Paulo Expo, o Gestão Digital 360°, a sua solução de gerenciamento integrado de Conectividade, TI e Segurança.

O Gestão Digital 360° é composto por 4 módulos de gestão: Conectividade, Segurança, TI e Negócios, gerenciando ativos fornecidos pela própria Oi ou por outros provedores do mercado, de forma agnóstica, para garantir a maior disponibilidade dos serviços e proporcionar a melhor experiência para os usuários. O Gestão Digital 360° consiste de 3 camadas modulares de serviço: infraestrutura, porta de gerência integrada e serviços profissionais de mão de obra especializada.

“O Gestão Digital 360º nasceu dentro da própria Oi com o objetivo de atender uma demanda interna de melhor gestão de uma complexa arquitetura de TI. Através de uma gestão integrada da conectividade, segurança e infraestrutura de TI, obtivemos como resultado o aumento da disponibilidade dos sistemas de TI de 99,5% em 2017 para 99,92% em 2019,” diz Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções.

Curitiba ganha coworking com conceito inovador

O YouDO, grupo curitibano do ramo de locação de espaços compartilhados para trabalho, traz um novo conceito de coworking ao mercado curitibano. siste em oferecer espaços para a locação de postos de trabalho a profissionais e empresas, e também disponibilizar no mesmo empreendimento a locação de apartamentos e kitnets para moradia.

“O objetivo é que todas as unidades ofereçam as modalidades de trabalho e moradia em breve. Isto abre um leque de opções, possibilitando até mesmo morar e trabalhar no mesmo prédio, em um ambiente totalmente preparado para isso” diz Ivan Balmant Cruzeiro, um dos idealizadores do conceito Live & Work na YouDO.

Atuando no mercado imobiliário há mais de 10 anos, a YouDO possui unidades em locais estratégicos de Curitiba e cada uma delas leva o nome da rua de sua localização. Na opção Live (moradia), existem a YouDO Piquiri, com 60 kitnets e expansão já programada para 90 unidades, e a YouDO Madre Leonie, onde são 10 apartamentos para locação. Já na modalidade Work (trabalho), está a YouDO República, no Água Verde, que é a maior das unidades e conta com mais de 140 posições, além de amplas salas de reuniões com toda a infraestrutura para meetings e calls.

E na recém-lançada modalidade Live & Work (moradia e trabalho) está a unidade YouDO Visconde, localizada no coração empresarial de Curitiba: rua Visconde do Rio Branco, Centro.

Isoflex no mercado varejista nacional

Dando sequência ao projeto de expansão de seus negócios, a Isoflex amplia a comercialização de seus produtos para todo o Brasil com importantes parcerias no mercado varejista.

A empresa paranaense, que já atua no mercado internacional, com operações na Argentina, Chile, Polônia e Alemanha, busca atingir o mercado brasileiro de norte a sul, oferecendo artigos de escritório e papelaria em larga escala através de parcerias com grandes revendas e papelarias do país.

“A estratégia comercial da Isoflex em buscar parcerias com grandes empresas de varejo causou uma reviravolta nos nossos planos de negócios. Queremos dar sequência em nossa expansão dentro do mercado brasileiro, e tais parcerias mostram-se extremamente positivas”, diz Carolina Hartmann, diretora comercial da Isoflex. Uma das parcerias firmadas é com a Kalunga, gigante nacional do ramo de papelaria. A Kalunga possui mais de 200 lojas espalhadas por 20 estados no Brasil, além de possuir uma loja virtual com mais de 11 mil itens.