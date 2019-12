A Odebrecht contratou o escritório de advocacia Veirano para realizar uma investigação sobre supostas irregularidades cometidas por Marcelo Odebrecht e outros executivos na companhia.

Marcelo estava afastado da rotina do grupo desde 2015, quando foi preso no âmbito de investigações da Operação Lava Jato, e foi demitido por justa causa na última sexta-feira (20).

A assessoria de imprensa da Odebrecht confirma a existência da investigação, mas diz que o procedimento foi aberto há cerca de um mês por iniciativa do comitê de ética do grupo, ligado ao conselho de administração.