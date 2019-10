As ocorrências envolvendo roubo, roubo agravado e roubo com lesão corporal grave aumentaram 2,9% em Guarapuava nos primeiros “nove meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. A informação é do comandante da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar, Capitão Leandro Warde Fonseca. Conforme o comandante da 1ª Cia, foram 240 ocorrências dessa natureza entre janeiro e setembro de 2018, contra 247 no mesmo período de 2019. As informações são do jornal rede sul de notícias.

