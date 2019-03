Oclusão e disfunção orofacial é tema de curso

O cirurgião-dentista Diego Rocha, idealizador do Espaço Rocha Odontologia e criador do Instituto InScience, ministrará em Curitiba, no dia 15 de março de 2019, o primeiro módulo do curso “Oclusão e Disfunção Orofacial”. Voltado para profissionais da área odontológica, o curso conta com 12 módulos e aborda a relação dos sistemas que fazem parte da região cabeça e pescoço, como o sistema auditivo, oftálmico, articular, respiratório, muscular, postural e principalmente o sistema nervoso central, acarretando em diversas desordens, adoecendo, assim, o indivíduo e impactando em uma vida sem qualidade.

Para Diego Rocha, capacitar profissionais e promover esse tipo de pós-graduação com o intuito de aliar a estética e saúde, é olhar os pacientes de outro prisma.

“É fundamental que conheça-se o indivíduo como um todo, possibilitando assim, a recuperação do organismo doente, devolvendo verdadeiramente o conceito de qualidade de vida e bem-estar. Embora a população atual apresente uma evolução em sua expectativa de vida, não significa que tenha qualidade, em sua maioria”, conclui. Informação/inscrição: (41) 9.9604-3483