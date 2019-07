Representantes de cooperativas do ramo crédito estão reunidos na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba, nesta sexta-feira (05/07), para a 1ª reunião do Comitê de Técnico do Ramo Crédito. “Hoje oficializamos a criação desse Comité que, mediado pela Ocepar, tem o objetivo de discutir temas que são comuns às cooperativas, entre os quais, o ambiente organizacional competitivo, a expansão de mercado e a constante evolução tecnológica, que demanda investimentos, decisões rápidas e entregas estratégicas”, explica o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

Durante a reunião, que também contou com a participação do superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti, e da gerente geral da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Tânia Zanella, foram tratados diversos aspectos ligados ao cooperativismo de crédito, entre os quais, representação institucional, cenários e legislação. Os participantes também foram informados sobre a pesquisa qualitativa realizada pelo Sistema Ocepar com dirigentes do ramo crédito, que apontou algumas questões que precisam ser trabalhadas internamente pelo ramo, entre a quais, fazer com que as cooperativas apostem num relacionamento mais próximo e harmônico, como estratégia para fortalecer a competitividade e ampliar o market share mercado nacional.

A criação do Comitê é uma as ações do Programa de Fortalecimento da Cooperativas de Crédito do Paraná proposto pelo Sistema Ocepar. “Houve uma demanda da nossa diretoria em relação a questões estratégicas do ramo de crédito no Paraná”, conta Mafioletti. Em paralelo, um grupo de profissionais da organização, que participava do curso High Performance, iniciativa de capacitação da equipe interna voltada à formação de consultores especializados em cooperativismo, recebeu a tarefa de elaborar um projeto propondo caminhos para intensificar a atuação do Sistema Ocepar junto às cooperativas de crédito, auxiliando-as em seu desenvolvimento”, completa o superintendente. A proposta do Programa de Fortalecimento das Cooperativas de Crédito foi, então, apresentada por Eliane Goulart, Flávio Turra, Jessé Rodrigues e Marli Vieira. “Com o aval da diretoria executiva, foi levada para apreciação da diretoria da Ocepar e aprovada por unanimidade pela diretoria, sendo que a primeira ação desse Programa é a criação do Comitê de Técnico, constituído por representantes das centrais, singulares e cooperativas independentes”, conta o superintendente.

As cooperativas de crédito são uma alternativa de acesso ao sistema financeiro. Regulamentadas pelo Banco Central do Brasil oferecem todos os serviços e produtos de um banco, com o diferencial de taxas mais atrativas e atendimento personalizado. Isto porque, numa cooperativa o usuário dos serviços financeiros é cliente e também dono da cooperativa. No Paraná, atuam 56 cooperativas de crédito singulares e 4 Centrais – Sicredi, Sicoob Unicoob, Uniprime e Cresol. Juntas, administraram R$ 25,4 bilhões em recursos. O total de ativos chegou a R$ 43,8 bilhões e o faturamento das cooperativas de crédito paranaenses passou de R$ 6,2 bilhões. As operações de crédito ultrapassaram R$ 18 bilhões. O número de associados ultrapassou 1,5 milhões de paranaenses, distribuídos em 907 pontos de atendimento, empregando mais de 12 mil funcionários. O ramo crédito no Estado gerou mais de 857 milhões de sobras em 2018, segundo dados da Ocepar.