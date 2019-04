Nesta quinta dia 25, às 19h, o Palacete dos Leões sedia lançamento do livro Observador, que reúne fotos de Tetê Silva, Gustavo Minas, Isabella Lanave e Ricardo Perini, além de pacientes do Hospital Pequeno Príncipe. E também realiza exposição das imagens até 10 de maio.

O livro foi construído a partir de uma imersão dos fotógrafos no Pequeno Príncipe, instituição beneficiada pelo projeto, a fim de revelar o cotidiano do maior hospital pediátrico do país. Cada fotógrafo permaneceu no local por cerca de uma semana, registrando o movimento cotidiano de pacientes, familiares, voluntários e colaboradores.

Além do livro, o projeto Observador realizou ainda 16 oficinas de fotografia, ministradas por Ana Paula Lobo, voltados aos pacientes. As oficinas começaram em setembro de 2018 e, desde então, as mais diversas linguagens e técnicas fotográficas foram abordadas. Os participantes tiveram contato com o equipamento fotográfico, os diferentes usos da luz e sombra na composição de imagens, macrofotografia, retratos, fotografia de objetos, light painting, sempre com uma grande liberdade de experimentação. Parte do resultado dessas ações também foi incluída no livro.

A exposição Observador, que apresenta fotos do livro e outras inéditas, contempla recursos de áudio descrição para cegos e pessoas de baixa visão.

O projeto Observador, viabilizado pela Lei Rouanet, tem patrocínio de: Politec, BTG Pactual, Dacar Química, Vaccinar, Grupo Veper, Ferragens Negrão, Comtrafo, Landis+Gyr, Candon, Indumak e Elejor.

A entrada é gratuita e com visitação aberta de segunda a sexta, das 13h30 às 18h30, até 10 de maio. O Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões fica no Alto da Glória, Av. João Gualberto, 570. O lançamento contará com a presença dos fotógrafos. Valor do livro: 10 reais na sessão de autógrafos e, depois, a 20 reais. A renda adquirida com a venda dos livros será integralmente revertida ao Hospital Pequeno Príncipe.