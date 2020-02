Obras na Visconde de Guarapuava pede atenção

Começa nesta segunda-feira (10/2) a recuperação do asfalto da Avenida Visconde de Guarapuava, uma das principais artérias de trânsito da capital. Trata-se de nova fase do plano de recuperação da malha viária da cidade.

As obras serão realizadas incialmente nas duas faixas da direita, ficando as demais quatro faixas (dos dois lados do canteiro) liberadas para o trânsito.

A Superintendência de Trânsito organizou um esquema especial para orientar os motoristas. A principal dica é buscar caminhos alternativos. Agentes da Setran estarão na área orientando o trânsito e placas estarão distribuídas pela região de acesso.

Os aplicativos Waze e Google Maps também já mostrarão caminhos alternativos.

Os motoristas que trafegam nas vias cujo tráfego se destina principalmente à Visconde – Ubaldino do Amaral e a Almirante Tamandaré – podem pegar desvios. Quem vem do Alto da XV, pode entrar diretamente na Marechal Deodoro rumo ao centro ou então pela Comendador Macedo até a Rua Tibagi, para aí voltar para a Visconde depois do trecho em obras ou seguir até a Av. Iguaçu ou a Sete de Setembro. Há também a opção de seguir pela Ubaldino e entrar diretamente na Presidente Affonso Camargo e depois na Av. Sete de Setembro, seguindo no sentido do Centro.

Já quem vem do Jardim Botânico, pela Omar Sabbag, a melhor dica é ir em direção ao centro pela Engenheiros Rebouças.

Horário

As obras serão realizadas das 9h às 17h (de segunda a sexta) e das 8h às 13h (aos sábados).

Recuperação em nova fase

A obra de pavimentação da Avenida Visconde de Guarapuava se estenderá por 3.760 metros, no trecho entre as ruas General Carneiro e Cândido Xavier. A intervenção faz parte do novo ciclo de ações para a recuperação da malha viária de Curitiba, que será anunciado na segunda-feira (10/2) pelo prefeito Rafael Greca.

Desde 2017, o programa de recuperação de vias já foi feito (ou está em andamento) em 315,7 quilômetros de ruas da capital.