Parceria com o BID garante R$ 320 milhões para infraestrutura

O Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná ultrapassou a barreira dos R$ 320 milhões investidos em projetos executivos, obras civis e supervisão das rodovias estaduais.

Mais de R$ 1,7 bilhão serão aplicados até 2022 em projetos e obras de infraestrutura.

No momento, quatro obras do Programa financiadas pelo BID estão em andamento: Acesso ao contorno de Castro, na PR-090, com previsão de término para junho de 2020; pavimentação asfáltica na PR-912, entre Coronel Domingos Soares e Palmas, com previsão de término para outubro de 2020; pavimentação asfáltica da PR-364, entre São Mateus do Sul e Irati, com previsão de término para maio de 2021; pavimentação asfáltica da PR-239, entre Pitanga e Mato Rico, com previsão de término para maio de 2021.

