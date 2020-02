Obras de pavimentação em Campina Grande do Sul

Começou nesta semana a pavimentação asfáltica da Avenida Lindolfo Henrique Ferreira. Com a obra, será asfaltado o trecho entre o Rio Butiá e a Rodovia do Caqui (PR-506), totalizando mais de 900 metros de asfalto.

A pavimentação asfáltica é um item que tem sido levado muito a sério pela administração pública municipal de Campina Grande do Sul. Dezenas de ruas e bairros já foram beneficiados através do programa Asfalto e Progresso. A Avenida Lindolfo Henrique Ferreira foi incluída no programa devido a grande importância que tem na ligação entre diversos bairros do município.

“É o nosso compromisso fazer a cidade avançar e proporcionar à população mais qualidade de vida. Iniciamos a pavimentação da Avenida Lindolfo Henrique Ferreira, uma importante via de acesso entre a Rodovia do Caqui e a região do bairro Eugênia Maria. É a garantia de melhor trafegabilidade, mais conforto e maior segurança para o campinense”, disse o prefeito Bihl Zanetti.

A obra é executada pela empresa Saneamento e Terraplanagem Sul LTDA EPP e é financiada com recursos próprios da Prefeitura de Campina Grande do Sul e do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL). A previsão é que a obra esteja concluída em sessenta dias.