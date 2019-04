Duas obras da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) estão avançando em ritmo acelerado e nos próximos meses serão destinadas ao reassentamento de famílias que vivem em áreas de risco social. As novas moradias estão sendo construídas nos bairros Cajuru e Prado Velho.

“São casas e sobrados que irão melhorar a qualidade de vida para dezenas de famílias curitibanas que sofrem com a informalidade e principalmente com a condição insalubre em que vivem. Os beneficiados vão deixar terrenos sujeitos a enchentes e passarão a habitar locais seguros e regularizados”, explica o prefeito Rafael Greca.

No Prado Velho serão entregues 56 sobrados que fazem parte do empreendimento Vila Prado. As unidades habitacionais vão abrigar moradores das margens do Rio Belém, na Vila Torres. As famílias enfrentam problemas de adensamento excessivo e frequentes alagamentos.

O conjunto vai contar com um total de 90 moradias, das quais 34 já estão habitadas. A obra representa investimentos de R$ 4,7 milhões, recursos do governo federal e contrapartida da Prefeitura. A previsão é de que as unidades sejam liberadas até novembro deste ano.

Acrópole

Outra obra de habitação em estágio avançado vai possibilitar casa nova para 23 famílias que habitam a beira do Rio Atuba, na Vila Acrópole, no Cajuru. A construção dos sobrados faz parte de um projeto maior que a Cohab está desenvolvendo no local. A liberação das unidades deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2019.

Com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida da Prefeitura que somados chegam a R$ 19,6 milhões, a intervenção beneficiou ao todo 1.292 famílias residentes no local.

A construção dos 23 sobrados finaliza o reassentamento de 192 famílias que viviam precariamente – das quais 112 estavam em área de preservação e outras 80 foram relocadas para desadensamento e adequações no sistema viário formado por becos e vielas.

As famílias que estão em locais sem restrições habitacionais foram beneficiadas com obras para melhorar a infraestrutura do local, com a implantação de 4,7 km de pavimentação asfáltica; 9,2 km de redes de drenagem e 11,3 km de redes de água e esgoto. Também receberão as escrituras de propriedade de seus terrenos.

Os locais desocupados receberam obras de recuperação ambiental, com a implantação de ciclovia, canchas esportivas, plantio de grama e mudas de árvores.

“É um projeto completo, que contempla novas construções para reassentamento, trabalho social com as famílias, obras de urbanização, regularização fundiária e recuperação ambiental de margens de rios degradadas”, afirma o presidente da Cohab, José Lupion Neto.