As obras de duplicação da PR-092, a Rodovia dos Minérios, vão começar na primeira quinzena de outubro. Serão investidos R$ 90,6 milhões para construir novas pistas, vias marginais, pontes, viadutos, passarela, calçadas e ciclovias no trecho entre Curitiba e Almirante Tamandaré, em uma extensão de 4,74 quilômetros.

O contrato entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e a empresa que venceu a licitação já foi assinado. O prazo de execução é de dois anos.

“Os moradores de Almirante Tamandaré sabem muito bem o tamanho dos problemas que essa obra enfrentou para sair do papel. A gestão do governador Ratinho Júnior está realizando uma obra aguardada há décadas, e que vai ficar pronta ainda neste governo” afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “O trânsito entre Almirante Tamandaré e Curitiba vai ficar muito melhor e mais seguro, beneficiando condutores e habitantes da região”, diz.

A obra começa com a terraplenagem e pavimentação das vias marginais, que terão oito metros de largura e sentido único. Após sua conclusão, elas irão receber o tráfego da via principal, que será fechada para a duplicação. Somente nos pontos sem marginais será mantida aberta uma pista simples durante as obras.

O objetivo é garantir que os condutores possam utilizar a rodovia durante os serviços com o mínimo de interferência possível. Todos os locais de trabalho estarão sinalizados, orientando os motoristas e seguindo as normas de segurança vigentes.

Juntamente com as marginais, serão construídas calçadas para pedestres e ciclovia em ambos os lados da pista, com a ciclovia sendo implantada também nos trechos sem marginal. Além disso, a obra inclui uma passarela para pedestres no Km 10 + 930 metros, local identificado como travessia de estudantes e ligação entre bairros.

A duplicação começa um pouco antes da ponte sobre o Rio Barigui, próxima ao entroncamento com a PR-418, o Contorno Norte de Curitiba.

Na pista central será feita a terraplenagem para implantar as faixas novas e a demolição do pavimento atual. Cada sentido da rodovia terá duas faixas de 3,6 metros cada e acostamentos de ambos os lados. Uma barreira de concreto de 60 cm de largura vai dividir os dois sentidos da rodovia.

“Na via central da duplicação vamos implantar o pavimento rígido, constituído por placas de concreto de cimento com espessura de 27 centímetros. Esta é a solução que irá melhor atender o volume de tráfego da pista, bem como as características do solo da região”, explica o diretor geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

Antes da pavimentação da PR-092, serão executadas as Obras de Arte Especiais da obra: cinco pontes e dois viadutos.

Das cinco pontes existentes sobre o Rio Barigui no trecho, quatro serão demolidas e substituídas, e uma será mantida para uso local, mas devido a uma alteração no traçado da pista ela não fará mais parte da rodovia. Uma outra ponte será construída no traçado novo. Em cada travessia sobre o rio serão construídas duas estruturas independentes, uma para cada sentido da via.

Também serão implantados dois viadutos no trecho, com comprimento de 38,80 metros, para facilitar o retorno dos veículos. Assim como nas pontes, serão duas estruturas em cada local, uma para cada sentido da via.