Obras afetam abastecimento em alguns bairros de Curitiba

A Sanepar informou que nesta quinta-feira (13) obras de melhoria no Reservatório Corte Branco, em Curitiba, vão afetar o abastecimento de água nos bairros: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê e Sítio Cercado.

O serviço será executado das 7h ao meio-dia, e a previsão é que a normalização ocorra por volta das 23h30.

O reservatório de água do Corte Branco integra o sistema de abastecimento de água de Curitiba, sendo um dos mais importantes para a cidade. Ele recebe água da Estação de Tratamento Iguaçu e abastece mais de 30 bairros da cidade.

O serviço no reservatório faz parte de uma implantação da nova estação que levará água do Corte Branco para o Reservatório Xaxim, ampliando em 30% o volume na distribuição desse sistema. A construção começou em fevereiro de 2019 e deverá ser concluída em junho deste ano, até lá serão necessárias algumas suspensões no abastecimento de água em partes com abrangência do reservatório.