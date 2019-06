Representantes da OAB Paraná participaram na quinta-feira (20) da primeira reunião do grupo de trabalho interinstitucional que está definindo os passos para a realização de videoconferências nos fóruns da Justiça estadual no interior do estado.

Entre os temas discutidos, está a necessidade de que cada fórum tenha uma sala específica para realização das audiências remotas, de maneira que não haja conflito com as audiências presenciais. Outro ponto importante é que, nas audiências de cartas precatórias, as agendas entre juízes deprecados e deprecantes sejam alinhadas.

Representam a OAB no grupo de trabalho o diretor de prerrogativas, Alexandre Salomão, o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais, Andrey Salmazo Poubel; e o presidente da Comissão da Advocacia Criminal, Edward Fabiano Rocha de Carvalho. Também integram o grupo os juízes auxiliares Otávio Rodrigues Gomes do Amaral (coordenador) e Davi Pinto de Almeida; os promotores André Tikago Pasternak Glitz e Maurício Cirino dos Santos; os procuradores públicos Guilherme Soares e Roberto Altheim; os defensores públicos André Ribeiro Giamberardino e Júlio Cesar Dualibe Salem Filho e, como representante do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Rolf Mertens Junior.