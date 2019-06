A OAB Paraná foi às ruas de sete cidades no último sábado (1º) para esclarecer as dúvidas da população sobre questões previdenciárias. Batizado de Paraná Total Previdenciário, o mutirão foi realizado nas cidades de Curitiba, Maringá, Santo Antônio da Platina, Cianorte, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão e Toledo. Em Londrina e Lapa, a ação foi adiada em virtude das fortes chuvas.

“É um prazer poder e ter condições para cumprir com um dos objetivos sociais institucionais da advocacia e da OAB, a civilidade. Diante de um tema tão complexo como a Reforma da Previdência, os advogados de todo o estado buscaram auxiliar e disseminar um pouco do conhecimento sobre o assunto, ajudando e orientando aqueles que muito necessitam e muitas vezes não sabem onde e como buscar seus direitos, aliás, muitas vezes, sequer sabem dos seus direitos, inclusive no sentido de evitar requerimentos precipitados que muitas vezes são irreversíveis e prejudiciais aos trabalhadores e segurados do INSS”, destacou o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Leandro Pereira. Ele agradeceu os membros das comissões da capital e do interior pela disponibilidade e dedicação.

A ação também foi enaltecida pelo presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santo Antonio da Platina, Nilton Sato. “A iniciativa da OAB de estar em praça pública levando conhecimento e despertar interesse da população em planejar o seu futuro é gratificante, fortalece a instituição e o exercício da cidadania”.

“Esclarecer a população acerca de seus direitos com a Reforma da Previdência é essencial para se exercer a cidadania”, destacou q presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá, Mônica Francisquini. Na cidade, o mutirão foi realizado na Praça Raposo Tavares.