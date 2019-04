A vice-presidente da OAB Paraná, Marilena Winter deu posse aos membros da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Paraná na terça-feira (2). A diretoria da comissão é composta por Fabiane Aparecida Girelli, presidente; Katia Luciane Ambrosio, vice-presidente e Willians Fernandes De Souza, secretário.

“Comemoro e fico muito feliz que essa comissão tenha acontecido na nossa OAB. Precisamos romper com algumas visões de mundo. Todos carregamos nossas ancestralidades, especialmente nós mulheres, e inclusive na profissão”, disse Marilena.

A presidente da comissão relatou o caminho que a levou ao Direito Sistêmico. Quando atuava na Vara de Família, percebeu que tinha dificuldades em lidar com o que presenciava. Ela via advogados desesperados, magistrados sem poder se envolver no que ia além do que tratavam os processos. Fabiane Girelli contou que procurava algo diferente, até que encontrou as constelações familiares. “Precisamos olhar para além. Para onde o conflito vai me levar? O quanto como ser humanos eu melhoro quando acolho o conflito?”, refletiu a advogada. “Temos o desafio de quebrar o paradigma de que, para sermos bons advogados, precisamos ser galos de briga”, observou a presidente da comissão.

O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) Roberto Portugal Bacelar é membro consultor da comissão e participou da composição da mesa. “Somos profissionais e temos que nos respeitar e valorizar. Precisamos pensar juntos dentro de uma visão sistêmica”, disse o magistrado. “Todos estamos no mesmo barco. Se eu não tiver um bom relacionamento com o advogado, não poderei fazer Justiça”, concluiu.

Comissão de Direito Sistêmico