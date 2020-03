OAB/PR – Abertas inscrições para o Prêmio Gestor Público, apoiado pela OAB Paraná

Estão abertas até 30 de junho as inscrições para o 8ª Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), iniciativa apoiada pela OAB Paraná para valorizar boas práticas da gestão pública municipal no estado. O tema da edição deste ano é “Empreendedorismo – Idealizar, realizar e transformar”. Os projetos devem ser inscritos no site oficial do prêmio (www.pgp-pr.org.br). Ações relativas a outros também pode ser inscritas e premiadas em outras categorias.

Serão reconhecidas a criatividade e a inovação na gestão pública, por meio de iniciativas que melhorem a dinâmica de trabalho das instituições e o serviço público prestado à sociedade. Cada município paranaense pode inscrever até cinco projetos em efetiva execução.

Para que o ciclo de boas práticas seja virtuoso, todas as iniciativas inscritas são anexadas no Banco de Projetos do site da premiação. Lá, os gestores podem entender o funcionamento e plano orçamentário de cada proposta, de tal maneira que as iniciativas possam ser implementadas em qualquer lugar. Em oito anos de realização, o Prêmio Gestor Público Paraná homologou mais de 900 projetos, premiando 265 deles.

A premiação é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), com a participação especial da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). O Prêmio é patrocinado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar) e pela UNIFM. Além da OAB Paraná, outras oito instituições apoiam o prêmio.