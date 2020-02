OAB/BR – OAB Nacional prestigia posse de conselheiras no CNJ

A OAB Nacional prestigiou, nesta segunda-feira (17), a posse das conselheiras Tânia Regina Silva Rickziegel e Flávia Moreira Guimarães no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o biênio 2020-2022. Elas assumem duas das três vagas destinadas aos representantes da Justiça do Trabalho no órgão. A Ordem foi representada na solenidade pelo membro honorário vitalício Claudio Lamachia. O vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, e o presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, também acompanharam a sessão.

Tânia Rickziegel é ex-conselheira da seccional do Rio Grande do Sul e será a primeira mulher a ocupar a cadeira do CNJ na vaga destinada a desembargadores da Justiça do Trabalho. Ela ingressou no TRT-RS, em outubro de 2012, pelo quinto constitucional em vaga destinada à advocacia.

Claudio Lamachia afirmou que Tânia Rickziegel possui comprometimento com a cidadania. “Me sinto honrado em representar mais uma vez o Conselho Federal perante o CNJ. Temos aqui sendo empossada alguém que possui o DNA da advocacia, com compromissos efetivos com a advocacia e com a cidadania”, afirmou o membro honorário vitalício.

“Trouxe os cumprimentos do presidente Felipe Santa Cruz às novas conselheiras, com a certeza de que assumem os cargos com competência, seriedade e compromisso de realizar um bom trabalho para melhorar o judiciário e o atendimento à população”, disse Luiz Viana.