O tapete azul da Azul

Depois de uma série de testes realizados desde o final do ano passado, a Azul Linhas Aéreas, em parceria com a Infraero, lança oficialmente nesta segunda-feira, às 11h, no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o Tapete Azul, pioneiro no Brasil.

O Tapete Azul foi idealizado para reduzir as filas de embarque: a tecnologia projeta a sequência de fileiras no chão e o passageiro checa seu cartão de embarque e “entra” no tapete quando o número de sua fileira aparece na projeção.

Com o sistema, implementado em todos os voos da Azul a partir de Curitiba, a companhia estima que o embarque se tornou 20% mais rápido se comparado ao método tradicional. Segundo a Infraero, menos gente em pé por menos tempo também trouxe mais eficiência para a operação do terminal.

Planos do Visit Iguassu

A bacharel em turismo Cristiane Santos é a nova diretora executiva do Visit Iguassu, instituição responsável pela promoção turística dos destinos Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai).

Cristiane já havia sido diretora executiva do Curitiba Convention & Visitors Bureau e gerente-executiva do Visit Iguassu durante 6 anos, entre outras atividades. O plano de trabalho para sua gestão será “focar maior esforço da instituição na captação de eventos, além de ações de comunicação e de atração dos turistas de lazer, com importante incremento da atuação conjunta com a Gestão Integrada”.

Para Felipe Gonzalez, Presidente do Visit Iguassu, “a chegada da Cristiane é estratégica e nos permite atuar com maior intensidade de forma integrada na gestão do turismo, para unir pessoas e expertises e otimizar recursos financeiros”.

Espaço Mice ganha força

O segmento Mice (sigla de meetings, incentives, conferences and exhibitions – a ampla gama de eventos) será fortalecido na edição 2020 do Festuris (Feira Internacional de Turismo de Gramado), de 5 a 8 de novembro, naquela cidade da Serra Gaúcha. Entre as novidades do espaço estão a nova localização em uma área maior dentro da feira, o crescimento no número de expositores e a abertura para o mercado internacional. A República Dominicana será uma das âncoras do Mice e já há várias marcas hoteleiras de renome confirmadas.

O Espaço Mice é voltado para operadoras, hotelaria corporativa, destinos, CVBs e outras marcas que atuam diretamente no turismo de negócios, segmento que cresceu 9,5% no ano passado segundo a Abracorp. Além disso, o mercado corporativo resiste a períodos de crise e se mostra essencial para o desenvolvimento do turismo nos próximos anos. O agendamento obrigatório de reuniões, com cerca de 200 buyers específicos do setor, tem sido outro diferencial do espaço, que tem seu público composto por agentes de viagens, gestores de viagens corporativas e organizadores de eventos. Informações: festurisgramado.com.

Pestana em Nova Iorque

Investimento de 30 milhões de euros, o recém-inaugurado Pestana Park Avenue Boutique é o centésimo hotel do Grupo Pestana no mundo e o primeiro da rede em Nova Iorque, onde exibe seus 27 andares e 95 quartos de design moderno, “onde coabitam elementos das culturas portuguesa e nova-iorquina, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora”. Fica bem no centro de Manhattan, em Midtown East, na 39th Street, entre a Madison e a Park Avenue, próximo de várias atrações da cidade como a sede das Nações Unidas, o Rockefeller Center, a Catedral de St. Patrick e a Quinta Avenida.

Cada andar do Park Avenue tem apenas quatro quartos. José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group, destaca que o número 100 do Pestana Hotel Group “traduz todos os valores da nossa cultura, desde o conceito boutique ao design moderno e funcional e foco na hospitalidade portuguesa, oferecendo uma experiência marcante em Nova Iorque”.

Legenda

Uma das suítes do hotel com vista panorâmica da cidade