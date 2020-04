O que o black swan pode ensinar a indústria da moda

O aclamado ensaísta e professor americano-libanês Nassim Taleb cunhou o termo black swan: cisne negro, conceituando-o como um evento imprevisível, (muito embora alguns digam que poderia ter sido previsto), que ultrapassa as proporções daquilo que dele se esperava e cujas consequências têm impactos severos na economia.

É o caso a pandemia da COVID-19 que se alastrou pelo mundo e continuará causando estragos. A indústria da moda foi atingida em seu coração pela crise sanitária. Fábricas, varejistas, marcas, toda cadeia produtiva foi em peso interrompida. Nas semanas dos maiores fashion weeks do mundo, onde se espera um aumento significativo de vendas, evidenciou-se a débâcle: ruas vazias, lojas fechadas, nem um único vestígio do glamour as usual. Face a crise, essa indústria, capitalista por essência, encontra-se diante de outras urgências e desafios muito maiores do que os deadlines dos próximos desfiles ou coleções.

A moda é a radiografia de seu tempo, sintetizando aspectos sociais, culturais, econômicos do momento histórico, mas pode também ser profética, como o desfile de uma das grandes promessas de inovação e sustentabilidade da atualidade, a designer francesa Marine Serre, que fez um sério alerta sobre mudanças climáticas levando à passarela modelos portando máscaras tipo N-95, as mais eficazes contra a COVID-19. O mês era fevereiro, o ano, 2019.

Um ano depois, quando a ameaça do cisne negro recrudescia, as máscaras anti-poluição de Marine retornaram à passarela. À diferença que, desta vez, também faziam parte do look de muitos dos espectadores no disputado front row.

A verdade, nas palavras de Li Edelkoort, uma das mais respeitadas estudiosas de tendências no mundo, é que a “moda (como se encontra hoje)(…) está fora de moda” (https://www.businessoffashion.com/articles/voices/li-edelkoort-anti-fashion-manifesto-fashion-is-old-fashioned).

O modelo de negócio consagrado há aproximadamente 25 anos, transformou a indústria em uma das mais lucrativas, porém, mais intensivas do mundo em uso descontrolado de recursos naturais e humanos. O mercado se tornou extremamente competitivo, brutal, impiedoso e individualista, e campanhas milionárias de marketing consagraram definitivamente o consumo excessivo e irracional. Compramos o que não necessitamos com dinheiro que não temos.

Com a COVID-19 e os efeitos devastadores na economia em escala mundial, não se pode imaginar que tudo ficará “como dantes no quartel de Abrantes” famosa frase de um emissário de Dom João VI após a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal.

As cadeias produtivas local e global já sofrem as consequências do Corona vírus sobre esse modelo de negócio erigido com base no consumo frenético. Milhares de pessoas perderão vidas, debilitarão sua saúde, terão seus postos de trabalho aniquilados.

Porém, pode ser uma oportunidade de repensar modelos, encontrar soluções, mais colaborativas, duradouras, sustentáveis social e ambientalmente, não só para nosso confinado presente, mas, para o futuro de terra arrasada que infelizmente se avizinha.

Em um mundo onde a liberdade criativa dos designers, a valorização de saberes antigos, a arte dos bordados, alfaitaria, segredos das tecelagens, do handmade perdia importância, onde um sanduíche pode custar mais caro do que uma calça jeans, os impactos do black swan certamente farão com que transformemos a maneira como produzimos, vestimos e consumimos. Ao ano, são produzidas 114 bilhões de peças de vestuário. Inaceitável.

Talvez, também como disse Li Edelkoort, o Corona vírus está lutando contra o vírus da ganância.

Ana Fábia R. de O. F. Martins – Advogada, Especialista em Direito e Negócios Internacionais e Moda.