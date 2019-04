A necrose avascular é a morte do tecido ósseo devido a uma falta de suprimento sanguíneo. Também chamada osteonecrose, pode levar a pequenas rachaduras e eventual colapso do osso. O fluxo sanguíneo para uma parte do osso pode ser interrompido se o osso é fraturado ou a articulação fica deslocada (luxada). A necrose avascular também está associada com o uso a longo prazo de doses elevadas de medicamentos esteroides e consumo excessivo de álcool. Qualquer um pode ser afetado pela necrose avascular. No entanto, é mais comum em pessoas entre as idades de 30 e 60anos.

Muitas pessoas não têm sintomas nas fases iniciais de necrose avascular. Quando o quadro se agrava, a articulação afetada pode sofrer um colapso principalmente se colocar peso sobre ele. Eventualmente, a articulação pode ser machucada mesmo quando deitado.

A dor pode ser leve ou grave e geralmente se desenvolve gradualmente. Dor associada com necrose avascular do quadril pode ser focada na virilha, coxa ou na nádega. Além do quadril, as áreas susceptíveis de serem afetados são o ombro, joelho, mão e pé. Algumas pessoas desenvolvem necrose avascular bilateralmente – por exemplo, em ambos os quadris ou em ambos os joelhos.

Consulte o seu médico se você tiver dor persistente em qualquer articulação. Procure imediata atenção médica, se você acha que tem um osso quebrado ou uma junta deslocada (luxação) .

Como acontece?

– Trauma articular ou ósseo. Uma lesão, como uma articulação luxada, pode danificar os vasos sanguíneos próximos.

– Câncer tratamentos que envolvem radiação também pode enfraquecer ossos e prejudicar os vasos sanguíneos.

– Depósitos de gordura nos vasos sanguíneos. A gordura (lipídios) pode bloquear pequenos vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo de sangue que alimenta os ossos.

– Doenças hematogênicas, como a anemia falciforme e doença de Gaucher, também pode causar diminuição do fluxo sanguíneo para o osso.

Tratamento

O objetivo é evitar a perda óssea. Tratamento específico normalmente depende da quantidade de dano ósseo você já tem. Nas fases iniciais de necrose avascular, os sintomas podem ser reduzidos com a medicação e terapia. Nos casos avançados a opção é cirurgia, para descompressão, remodelação, transplante ósseo ou substituição da articulação.

Para reduzir o risco de necrose avascular e melhorar sua saúde geral:

– Evite o consumo excessivo de álcool, um dos fatores de risco para o desenvolvimento de necrose avascular. Mantenha os níveis de colesterol baixo, minúsculos pedaços de gordura são as substâncias mais comuns que bloqueiam o fornecimento de sangue aos ossos.

– Monitore o uso de esteroides, verifique se o seu médico tem conhecimento de qualquer passado ou presente do uso de altas doses de esteroides. Faça atividade física sempre!

Ana Paula Simões é Professora Instrutora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Medicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte; e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.