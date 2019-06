Pensando nisso, passei por uma imersão muito relevante para o crescimento do meu negócio com os fundadores de algumas das empresas mais disruptivas do país, como com o Tallis Gomes – fundador da EasyTaxi, Bruno Nardon – CEO da Rappi Brasil e fundador da Kanui, Alfredo Soares – fundador da Xtech Commerce, além do Dennis Wang – vice-presidente de operações do Nubank. Foram dois dias intensos de atividades e aprendizados que mudaram para melhor meu modelo de gestão.

Os assuntos tratados navegaram por diversos pontos do Marketing 4.0. Termos como MVP, gamification, CAC, LTV te parecem muito distantes? Pois saiba que são fundamentais para o desenvolvimento dos negócios. Alguns dos maiores empreendedores da história aplicavam essas vertentes até mesmo sem saber seus nomes, mas para o cenário atual, é essencial coletarmos o maior número de informações para estarmos sempre à frente da concorrência, além de permitirem que consiga escalar seu negócio de forma sustentável.

Com isso, pude assistir Tallis contando formas de como analisar o meu próprio negócio e sobre como ter um crescimento exponencial, otimizando o tempo e as funções da equipe, tornando-a de alta performance. Além de ampliar minha visão sobre o time que constrói a minha empresa no dia a dia, entendi que precisamos dedicar uma grande parte do nosso tempo para conhecer as pessoas que fazem esse trabalho conosco. É necessário buscar bons profissionais, conhecê-los e criar bons relacionamentos, o que me fez perceber que estou no caminho certo.

Com Alfredo, pude aprender mais sobre estratégias de vendas, pensando melhor na origem do lead, na conversão em cliente e, principalmente, na fidelização, que é o objetivo da maioria das marcas, fazendo com que o cliente torne-se um porta voz da empresa. Todo o processo que o cliente passa nesse período deve ser acompanhado de perto, é nesse momento que devemos andar de mãos dadas e solucionar qualquer empecilho que venha a acontecer, sempre atentos a melhorias e adaptações para futuras oportunidades. Você sabe quanto te custa para conquistar um cliente novo? Percebe que é mais barato manter um cliente já existente do que ir para a rua buscar um novo? Cuidar de quem já está na casa é fundamental e garante o faturamento.

Bruno Nardon me ensinou muito sobre growth, mostrando o quão necessário é saber analisar todos os dados que a jornada do consumidor nos disponibiliza, como LTV – lifetime value – que é o tempo que o cliente fica na plataforma ou estabelecimento e quanto ele gasta nesse período, além de montar um funil de vendas realmente efetivo. Com essas informações consigo fazer meu planejamento da forma mais lucrativa possível e é isso que o marketing 4.0 propõe e facilita. Mas para isso, devo entender quem é o meu público-alvo, de onde vem e, principalmente, o que deseja, quando – talvez – nem ele mesmo saiba. Afinal, se você quer fazer seu negócio escalável, precisa entender como age o público que está lidando.

Em contato com o Dennis, pude desenhar um mapa do caminho que devo seguir para alcançar minhas metas e percebi o quanto essa troca de experiência é importante. Além disso, olhar mais para o consumidor, de fora pra dentro, nos trás uma nova visão, ainda mais sabendo que o MVP (Minimum Viable Product) pode nos auxiliar a construir um produto ou serviço melhor. Isso quer dizer que usaremos o mínimo viável para o lançamento de um produto ou serviço, visando pegar os feedbacks dos clientes para que alterações sejam feitas da forma mais rápida e assertiva possível.

O caminho do sucesso é individual e nada linear, mas poder trocar ideias e ter uma visão de negócio desses grandes nomes dá uma injeção na veia de ânimo e motivação para seguir construindo a história que sonhei e que, sem dúvida, muitos empresários almejam.