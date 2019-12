Com a inauguração do Pestana Park Avenue, em Nova Iorque, em janeiro de 2020, o Pestana Hotel Group chega à marca de 100 hotéis no mundo. A centésima unidade da rede portuguesa, situada no coração de Manhattan, na 39ª Street, entre as famosas Madison e Park Avenue, terá 27 andares e 95 quartos. Ali, estão sendo investidos mais de 30 milhões de euros.

Criado há 47 anos em Portugal, o Pestana Group Hotel iniciou sua fase internacional por Moçambique, na África e, em seguida, chegou ao Brasil e às grandes capitais europeias como Londres, Berlim, Amsterdam e Madri; o próximo passo foi a América do Norte. Hoje, está presente em 15 países e opera quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels.