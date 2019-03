O Paraná nas relações internacionais

Somente entre janeiro e março deste ano, o Governo do Paraná recebeu embaixadores e delegações de 22 países, em busca de fortalecimento das relações comerciais e de laço de amizade. “Essa agenda intensa contribui para que o Paraná intensifique parcerias em áreas estratégicas e, além disso, demonstra o interesse de investimentos no Estado”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Nesta quinta-feira (21), o vice-governador Darci Piana recebeu o embaixador da República Socialista do Vietnã no Brasil, Do Ba Khoa, que veio ao Paraná para conhecer a produção agropecuária do Estado. “As portas do Paraná estão sempre abertas para novas parcerias. A agropecuária paranaense é pujante e exportada para diversos países”, afirmou Piana.

O embaixador Do Ba Khoa fez um convite verbal para que uma comitiva do Paraná visite o Vitenã e exponha os produtos ao governo, empresários e à população de seu país. “Queremos ser parceiros do Paraná. Uma parceria com o Estado é importante para ambos, pois precisamos um do outro”, disse.

Darci Piana destaca que o Governo do Estado trabalha para fortalecer as relações internacionais e atrair mais investimentos estrangeiros ao Paraná. Nos três primeiros meses de gestão, as agendas internacionais incluíram encontros com representantes do Brics, que vieram para a reunião inaugural do bloco, em março, em Curitiba. Além do Brasil, o grupo é formado pela China, Índia, Rússia e África do Sul.

Em 26 de fevereiro, então governador em exercício, Darci Piana recebeu em Foz do Iguaçu o presidente do Paraguai, Mario Benítez, que veio para a posse da nova diretoria da Itaipu. No Palácio Iguaçu, em Curitiba, foram recebidos embaixadores, cônsules, governadores, prefeitos e empresários de países como o Vietnã, Polônia, Macedônia do Norte, Alemanha, Espanha, Paraguai, Turquia, República Tcheca, Japão, Áustria, Bangladesh, Filipinas, Guatemala, Síria, Ucrânia, Israel, Tunísia e Itália.

“O Paraná recebeu imigrantes de vários países, que encontraram no Estado um lugar propício para viver e manter sua cultura”, lembra Darci Piana. “Somos acolhedores e hospitaleiros, abertos ao diálogo e a parcerias internacionais, que ajudam a desenvolver o Estado. Essas relações são importantes para a economia, para as áreas da educação, cultura, tecnologia, inovação”, diz.

Com informações da AEN