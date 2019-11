Na semana o Lide Mulher realizou uma palestra com a jornalista e apresentadora do Masterchef Brasil, Ana Paula Padrão, cujo evento foi no Showroom A.Yoshii. “A diferença cultural entre homens e mulheres estabelece profundas rachaduras em nossa cultura. E, por isso, nós mulheres, passamos a vida tentando atender a expectativas sociais”, afirmou Ana Paula. Para explicar as expectativas, a jornalista traçou um panorama da história recente da mulher na sociedade, como, por exemplo, citando publicações dirigidas ao público feminino das décadas de 1960 e 1970 e o próprio código civil que exemplificava o papel da mulher, o qual foi alterado apenas em 2003.

Para a jornalista, as mulheres, por mais tentativas que façam de quebrar alguns padrões, acabam de uma forma ou outra cedendo para atender a alguma expectativa. “Expectativa social é muito mais forte que a sua vontade de pensar sobre o que esperam de você. Quando é muito gritante a sua vontade de mudar, você muda uma ou duas coisas. Mas, em geral, você não muda a sua vida e faz o que quer para não descumprir toda aquela expectativa social que esperam de você”.

E para mudar isso, Ana Paula Padrão, diz que é pelo exemplo. “A gente ensina pelo exemplo. Agindo assim, nossos filhos vão seguir de novo a representação dos papeis que a sociedade espera deles. É preciso estar latente o desejo de mudança, partindo do individual para o coletivo, cultura é isso. E foi com o coletivo que já conquistamos muita coisa”.

Cidades Inteligentes em pauta

A Consultora e Pesquisadora Internacional Cidades Inteligentes e Governo Digital, Beatriz (Bia) Barreto B. Lanza, de Curitiba, está participando em Goiás, do Congresso de Pesquisa e Pós-Guaduação do Campus Rio Verde e do Seminário de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação do IF Goiano, eventos abertos nesta segunda-feira (4). Ela fez a palestra de abertura dos encontros, sob o tema a “Multidimensionalidade das Cidades Inteligentes” quando abordou sobre Cidades Inteligentes além da Tecnologia da Informação e Comunicação. Compartilhou o Framework de Gil-Garcia, Pardo e Nam do Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Nova Yorque , testado no Brasil. “Uma estrutura multidimensional para perceber e entender uma cidade à medida que ela trabalha para se tornar mais inteligente”, explicou Bia.



Solange Fusco no Business Connect

A relações públicas Solange Fusco foi a convidada do último Business Connect do ano realizado no Hard Rock Café, em Curitiba. Solange, que é sócia da 4trust – Comunicação Estratégica, falou a empresários e executivos sobre reputação, em tempo de fake news. Ela foi recebida pela presidente da BPW Curitiba, Birgit Keller Marsili, e pelo coordenador do Business Connect, Roberto Herrera, da ADVB-PR. O Business Connect, promovido pela BPW Curitiba e pela ADVB-PR, tem o objetivo de fomentar o network e negócios entre os participantes do evento.

A festa para quem faz festas

Curitiba recebe a 1ª edição do “Conecta – A Festa Para Quem Faz Festas”. Será um networking em forma de festa para a troca de experiências, geração de novos negócios e a atualização de um dos setores que mais cresce no país.O evento, com Open bar, open food, espaço kids e um DJ, acontece no dia 20 de novembro (quarta-feira), no Maison Barigui a partir das 19 horas.

Bebel Ritzmann premiada

A jornalista e empresária Bebel Ritzmann, de Curitiba, foi uma das homenageadas da 8ª edição do Prêmio Carpe Diem. O evento, realizado no Villa Reale Buffet foi promovido pelo colunista social e apresentador do “Programa Top”, da Band, William Santos e teve a jornalista e empresária Paulinha Lobão como embaixadora da festa.



Campanha Beauty Date e Athletico

No último domingo o Beauty Date e o Athletico Paranaense realizaram uma ação para conscientizar a população da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo de doença mais comum entre as mulheres do mundo e do Brasil.

Elas se produziram no espaço de beleza montado pelo Beauty Date, junto com seus apoiadores, que contou com manicures, cabeleireiras e maquiadoras. A ação também ficou disponível para os sócios-torcedores do Athletico Paranaense. A ação contou com o apoio da La Beauté Coworking (1º coworking da beleza e da estética com gestão pessoal e profissional); Mariana Floriano Make Up; Jessica Cius Nail Designer; Loja do Cabeleireiro (loja especializada em produtos de beleza); Acqua Spa , além da fotógrafa Fran Machoski.