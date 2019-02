O orçamento anual e o mito do desempenho

*Claudio Garcia

Há dez anos fui convidado para conversar com um grupo de executivos de vendas de uma grande empresa de alimentos brasileira. Em um bate-papo de preparação, o principal executivo do time me alertou para basear tudo o que falasse em evidências. Por ser um grupo bem sucedido e questionador, qualquer dúvida que eu gerasse poderia comprometer a minha credibilidade diante deles. A intenção do encontro era ajudar o grupo a ir além do já excelente estágio em que se encontrava – nos últimos cinco anos havia crescido além das metas, e os bônus pagos foram recordes. Nesse mesmo período o Brasil crescia próximo de 5% ao ano puxado pelo estímulo ao consumo interno e exportações de alimentos, que aumentavam além do PIB.

À medida que eu mostrava os indicadores da indústria e da concorrência, notei uma falha na conexão com o grupo. Apesar de atentos, não se engajavam na conversa. Achei que havia sido vítima do alerta que recebera. Ao final do encontro, o líder do grupo veio comentar a situação. O problema era outro: eu acabara de mostrar que, apesar de terem batido todos seus recordes, ainda estavam atrás dos concorrentes e do crescimento do setor.

Mais recentemente, dois anos atrás, em uma empresa de serviços, fui convidado para conduzir uma conversa semelhante. Dessa vez, tomei o cuidado de pedir acesso a dados de performance . Encontrei um grupo frustrado. Desde o início da crise as pessoas não atingiam suas metas, e os bônus não foram pagos, como na maioria das empresas no país.

Uma análise minuciosa dos dados, no entanto, mostrava algo distinto. Em seu setor, eles eram os únicos com crescimento em participação de mercado. Isso não se refletia em mais receita, já que os novos clientes consumiam menos unidades dos serviços. Mas mostrava que, apesar da crise econômica (o PIB caiu cerca de 3,5% naquele ano), eles estavam, sim, com desempenho além do padrão de sua indústria.

As duas experiências mostram um ângulo contraintuitivo: crescimento não representa, necessariamente, desempenho bom, e perda de receita ou redução de lucros não significa, rigorosamente, má performance. Tudo depende do contexto.

Nos dois casos, em conversas particulares com os executivos, mostrei como a avaliação do desempenho estava distorcida. Performar abaixo da média da empresa em uma região com baixa atividade econômica pode sugerir mais talento do que vender mais, “surfando” na boa atividade econômica.

Se você acredita que sua organização está livre dessa realidade, sinto muito dizer que a probabilidade de ser uma exceção é bem baixa. A razão é a larga adoção de um instrumento de gestão bem conhecido: o orçamento financeiro anual, mais conhecido como “budget”.

Não estou dizendo que ele seja inútil. Em décadas anteriores, com mais previsibilidade, esse recurso permitiu aos profissionais terem mais disciplina para compreender e gerir os recursos da organização, estabelecer metas e desdobrá-las em todos os níveis.

Mas, reconhecer os benefícios do budget e seu legado não significa aceitar suas limitações. Em um mundo incerto e volátil como o atual, metas são estabelecidas com base em predições de futuro que raramente acontecem, o que cria falsas percepções de sucesso ou fracasso. Seria ingenuidade acreditar que todo o seu processo é racional, isento dos vieses políticos que fazem parte das disputas por recursos e do estabelecimento de metas que beneficiam áreas em detrimento de outras.

Budgets condicionam as pessoas a pensar em calendários anuais e as deixam vulneráveis à dinâmica natural de ciclos e eventos econômicos. Sem contar o longo tempo que as projeções financeiras consomem. Muitas empresas iniciam seus orçamentos em julho e levam várias “rodadas” de revisões até aprová-los. Quando o processo se conclui, a realidade já é outra.

Obviamente, a gestão dos recursos da empresa é, sim, parte muito relevante do trabalho. Mas, existem alternativas disponíveis associadas ao monitoramento de margens e performance, referenciadas por indicadores econômicos e de mercado. Essas ferramentas não requerem planos irreais a cada ano e permitem que as organizações se tornem mais ágeis para reagir a imprevisibilidades. Assim, mantêm uma compreensão realista da performance de seus profissionais, além de serem mais justas em relação ao mérito. Mudar essa realidade é difícil. Afinal, perder o controle é um dos maiores medos de quem se utiliza do budget. Mas, controlar o que não faz sentido é desperdício.

Claudio Garcia é vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento corporativo da consultoria LHH, baseado em Nova York