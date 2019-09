Um morar sensorial, natural, espontâneo é o que as pessoas buscam na contemporaneidade. Não basta apenas ver, mas é preciso sentir a casa, seus espaços e recantos. Uma morada feita de texturas, aromas, gostos, cores e sons é a proposta que sobressai na Mostra Artefacto 2019. Aberta no final de agosto em Curitiba, a mostra está em exibição na loja localizada no Batel com o instigante tema “5 Senses”. Trazemos nesta coluna uma seleção de ambientes inspiradores para os sentidos e o morar bem.