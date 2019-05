31 de maio, mês de aniversário do Ernesto Ristorante (r. Miltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês), que completou oito anos no domingo 19, serve no jantar um menu degustação comemorativo, ao preço de R$ 95 por pessoa. Em sequência, couvert composto de pão artesanal, beringela e manteiga de vinho; amuse bouche com creme de legumes do chef; tartare de mignon com alcaparras, mostarda dijon, gema cruas e caviar de trufas negras, como entrada; e mignon grelhado com molho de grana padano e risoto de funghi porcini, no prato principal. Finaliza com um trio de sobremesas.

Dudu Sperandio abriu o restaurante após incursões pela Europa e Estados Unidos, estudando, trabalhando e se inspirando com nomes de peso da gastronomia internacional. Trouxe na bagagem de suas viagens a experiência de cozinhar para celebridades, como a rainha Elizabeth e os atores Richard Gere e Brooke Shields. Tanto o restaurante como o chef Dudu acumulam uma série de prêmios. O Ernesto abre para o jantar de terça a sábado.