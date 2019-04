Segmento simultâneo do Festival de Curitiba com atrações para crianças, o Guritiba acontece neste fim de semana. Uma das atrações é a peça Tistu, o Menino do Dedo Verde, cujo teor faz muito sentido nesse momento brasileiro em que governantes fazem apologia das armas, até mesmo usando imagem de nenéns.

A peça, adaptada do livro e dirigida por Edfson Bueno, é sobre ume guri que vive numa cidade chamada Mirapólvora. Seus pais são ricos e donos de uma fábrica de canhões. Um dia, Tistu descobre que tem o dedo verde e faz florescer tudo o que toca. Ao conhecer a fábrica, fica incomodado com o mal e com as guerras que ela provoca. Então resolve colocar o dedo nos canhões e ao invés de bombas, os canhões passam a lançar flores.

Apresentações neste sábado dia 6 e domingo, às 16h, no Auditório Poty Lazzarotto do Museu Oscar Niemeyer.