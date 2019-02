O mundo se afigura como vasto painel, onde homens e mulheres, regimes, instituições e grupos ziguezagueiam, bussolado cada qual a seu talante. Mas o resultado, via de regra, configura-se um só: confusão. Confusão de ideias, de planos, de esforços e de passos incertos.

Confunde-se neurose com mística, baralha-se maravilhoso e mistério, mistura-se encefalograma com ato de fé, o qual vem mais do coração do que do intelecto, já que só o amor é adesão vivencial.

Muitos, infelizmente, tentam a fuga para o barulho, para a energia desgastante das discotecas, para o aturdimento dos decibéis azucrinantes, musicais ou técnicos. Elidem o problema, não o encaram. Embotam, não libertam.

A chave, quem nos dará, da construção de um mundo melhor?

O mundo, a um simples relancear d´olhos, quem o quer como está?

O artífice da mudança, a fórmula salvadora, quem os descobrirá?

Uma constante pode-se detectar, em todos os quadrantes, sob as latitudes todas: a sofrida busca geral de um caminho, de uma luz e de um alimento redentores.

O caminho certo, antigo como a humanidade, parece-nos residir, escondido, mas acessível, na música do silêncio, na harmonia da paz, nas plagas da meditação.

E “o segredo da meditação, aliado à concentração e ao desapego, reside no amor que ela liberta e ao qual ela empresta todo seu sentido.” Fonte privilegiada de energia e de unidade, que assume e diferencia.

O futuro, quem o construirá melhor? Nem os cientistas nem os técnicos apenas, e sim os místicos, os que sabem meditar. Como afirma William Johnston: “A meditação é uma das chaves da marcha ascendente da humanidade… A meditação é questão de amor e o amor é a mais poderosa energia do universo.”

Irmão Ático Rubini (Albino Rubini), in memorian, educador marista, jornalista e musicista.